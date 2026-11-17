स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में एक LPG टैंकर को मिसाइल हमले में निशाना बनाया गया है. इस जहाज पर 24 भारतीय नाविक समेत कुल 25 क्रू मेंबर सवार थे. केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि 16 नवंबर को पनामा के झंडे वाला LPG टैंकर 'तारा गैस' मिसाइल हमले का निशाना बनाया गया है. जहाज पर मौजूद सभी 24 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं.

और पढ़ें

सोनोवाल ने कहा कि संबंधित अधिकारी स्थिति पर लगातार नजर रख रहे हैं. इसके साथ ही जहाज की प्रबंधन कंपनी के संपर्क में भी बने हुए हैं, ताकि भारतीय नाविकों की सुरक्षा और उनकी बेहतरी सुनिश्चित की जा सके.

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्गों में शामिल है. यहां से बड़ी मात्रा में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का परिवहन होता है. ऐसे में इस इलाके में जहाजों को निशाना बनाए जाने की घटनाएं अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा आपूर्ति और समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है.

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है. फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ने वाले इस संकरे जलमार्ग से भारत के कच्चे तेल और LNG आयात का बड़ा हिस्सा गुजरता है. भारत अपनी जरूरत का अधिकांश कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है और खाड़ी के देशों पर उसकी निर्भरता काफी है. ऐसे में होर्मुज में युद्ध, मिसाइल हमले या जहाजों की आवाजाही बाधित होने से भारत की तेल और गैस आपूर्ति प्रभावित होती है. इसका सीधा असर पेट्रोल-डीजल, रसोई गैस की कीमतों और देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है.

Advertisement

हालांकि ईरान युद्ध के बाद भारत कच्चे तेल के आयात के लिए दूसरे समुद्री मार्गों का इस्तेमाल कर रहा है.

इस हमले के बाद केंद्रीय जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि टैंकर पर सवार सभी भारतीय सुरक्षित हैं, उन्होंने कहा कि सरकार एजेंसियों से संपर्क स्थापित कर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है.

---- समाप्त ----