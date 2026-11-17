आज दिल्ली कारों से भरी हुई है और अधिकतर घरों में कार है. लेकिन, क्या आप जानते हैं दिल्ली में सबसे पहली कार किसने खरीदी थी. उस दौर में जब लोग बैलगाड़ी से सफर किया करते थे, उस वक्त दिल्ली में एक शख्स ने कार खरीद ली थी. जिस शख्स की हम बात कर रहे हैं, उनके लिए कहा जाता है कि वो अंग्रेजों के दौर के सबसे अमीर शख्सियतों में से एक थे. ये भी कहा जाता है कि सबसे पहले फोन भी उनके घर पर ही आया था. ऐसे में जानते हैं कि दिल्ली के इस रईस और उनकी प्रॉपर्टी से जुड़ी खास बातें...

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दिल्ली सरकार की एक आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, दिल्ली में गाड़ी और फोन खरीदने वाले शख्स थे राय लाला चुन्नामल. आज भी उनकी हवेली चांदनी चौक में है. राय लाला चुन्नामल की हवेली पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में दीवारों से घिरे शहर की अकेली अच्छी तरह से संभालकर रखी गई हवेली है. लाला चुन्नामल और उनका परिवार मुगल काल में ब्रोकेड और कपड़ों के खत्री व्यापारी थे.

जब 1862 में दिल्ली के लिए पहली म्युनिसिपैलिटी बनी, तो लाला चुन्नामल को म्युनिसिपल कमिश्नर बनाया गया. 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद, लाला चुन्नामल दिल्ली के सबसे अमीर आदमी के तौर पर उभरे. 1857 की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने फतेहपुरी मस्जिद को लाला चुन्नामल को 19,000 रुपये में नीलाम कर दिया था, जिन्होंने मस्जिद को संभालकर रखा था.

बाद में 1877 में इसे सरकार ने चार गांवों के बदले में अधिग्रहित कर लिया और दिल्ली दरबार में मुसलमानों को वापस कर दिया गया, जब अंग्रेजों ने मुसलमानों को पुरानी दिल्ली में वापस आने की अनुमति दी. कई रिपोर्ट में ये भी दावा किया जाता है कि वो एक वक्त पुरानी दिल्ली में आधी संपत्ति के मालिक थे.

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इतना बड़ा था घर

चांदनी चौक के कटरा नील खंड में राय लाला चुन्नामल की हवेली एक एकड़ में फैली हुई है, जिसमें तीन मंजिलों पर 128 कमरे बने हैं. चुन्नामल परिवार की दसवीं पीढ़ी वर्तमान में इसमें रहती है. यह 139 दुकानों से घिरा हुआ है. ड्राइंग रूम की दीवार पर एक शिलालेख में लिखा है कि इसे 1848 में बनाया गया था. इसके कुछ हिस्से 1864 में बनाए गए थे. चुन्नामल के परिवार की वर्तमान पीढ़ी में से एक अनिल प्रसाद हैं, जो जिज्ञासु पर्यटकों के आदी हैं. छत से चांदनी चौक का मनोरम दृश्य देखा जा सकता है.



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