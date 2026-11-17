जनता दल यूनाइटेड (JDU) ने राष्ट्रीय संगठन में बड़ा फेरबदल करते हुए पार्टी के सांगठनिक पदों की नई लिस्ट जारी की है. इसमें देश भर के संगठन पदाधिकारी शामिल हैं.

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पार्टी ने संगठन में बड़ा फेरबदल करते हुए पूर्व सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है. वहीं श्याम रजक, मनीष कुमार वर्मा और अफाक अहमद खान समेत 11 नेताओं को राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी दी गई है.

बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है. श्याम रजक को महाराष्ट्र, रामसेवक सिंह को झारखंड और मनीष कुमार वर्मा को ओडिशा का प्रभारी बनाया गया है.

राजीव रंजन प्रसाद को राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है. निखिल मंडल, कोमल सिंह और शालिनी पटेल राष्ट्रीय मीडिया पैनल में शामिल किए गए हैं.

कहकशां परवीन को महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष और मौलाना गुलाम रसूल बलियावी को अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है.अशोक राम एससी-एसटी प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कमलेश राय दिल्ली प्रदेश जेडीयू कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं.

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दिल्ली के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार को राष्ट्रीय सचिव बनाकर पंजाब की जिम्मेदारी दी गई है. वहीं सुधीर बांका मध्य प्रदेश जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष होंगे.

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