आईपीएल 2027 से पहले क्रिकेट फैन्स जिस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वह आज आ गया है. सभी 10 फ्रेंचाइजी आज यानी मंगलवार 17 नवंबर 2026 को अपने रिटेन और रिलीज किए गए खिलाड़ियों की फाइनल लिस्ट जारी करने जा रही हैं.

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पहले यह डेडलाइन 15 नवंबर तय की गई थी, लेकिन भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए पांचवें वनडे मुकाबले के कारण बीसीसीआई ने इसे दो दिन आगे बढ़ा दिया था. आईपीएल के नियमों के मुताबिक सभी 10 टीमों को आज शाम 6:00 बजे (भारतीय समयानुसार) से पहले अपने रिटेन खिलाड़ियों की पुष्टि करनी है.

इसके बाद सभी टीमों की आधिकारिक लिस्ट सबके सामने आ जाएगी. इस लिस्ट के जारी होने के बाद बीसीसीआई टीमों को रजिस्टर्ड खिलाड़ियों की लिस्ट भेजेगा, जिसमें से फ्रेंचाइजी अपनी जरूरत के हिसाब से खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट करेंगी.

टीवी और मोबाइल पर कहां देखें लाइव?

अगर आप भी इस रिटेंशन को लाइव देखना चाहते हैं तो आपको कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा. आप आईपीएल 2027 रिटेंशन और रिलीज लिस्ट का सीधा प्रसारण जियोस्टार नेटवर्क चैनल्स पर देख सकते हैं. मोबाइल या लैपटॉप पर देखने के लिए आप जियोहॉटस्टार (JioHotstar) ऐप और वेबसाइट पर जा सकते हैं, जहां इसकी लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध रहेगी.

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ट्रेड विंडो में पहले ही मच चुका है तहलका

रिटेंशन लिस्ट आने से पहले ही ट्रेड विंडो में कई बड़े उलटफेर देखने को मिल चुके हैं. ऋषभ पंत की दिल्ली कैपिटल्स में घर वापसी हुई है, जबकि कुलदीप यादव लखनऊ सुपर जायंट्स में चले गए हैं.

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वहीं, मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पंड्या को पंजाब किंग्स को देकर तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को अपनी टीम में शामिल कर लिया है. गौरतलब है कि पिछला सीजन (2026) जीतकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) लगातार दूसरी बार चैम्पियन बनी थी, जहां युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी सबसे ज्यादा रन बनाकर 'मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर' बने थे. अब देखना दिलचस्प होगा कि आज शाम 6 बजे कौन से बड़े नाम ऑक्शन पूल में जाते हैं.



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