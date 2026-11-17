Rajasthani Masala Makki Ki Baati Recipe: सर्दियों के मौसम में सरसों का साग और मक्के के आटे की रोटियां तो अक्सर ही लोग घरों में बनाते हैं. मक्के के आटे से बनी चीजें खाने का सर्दियों में अलग ही मजा होता है और लोग बड़े चाव से खाते भी हैं. मगर क्या आपने कभी राजस्थानी मसाला मक्की की बाटी ट्राई की है?

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राजस्थानी मसाला मक्की की बाटी का टेस्ट बहुत लाजवाब होता है और यह बाहर से कुरकुरी और अंदर से सॉफ्ट होती है. इसमें आलू और मटर का चटपटा मसाला भरा जाता है, जो इसके स्वाद को और बढ़ा देता है. इसे दाल या लहसुन की चटनी के साथ परोसा जा सकता है.

खास बात यह है कि इसे बनाने के लिए ज्यादा मेहनत या महंगी सामग्री की जरूरत नहीं होती. घर में मौजूद मसालों से ही इसको झटपट तैयार किया जा सकता है. आइए घर पर मसाला मक्की की बाटी बनाने की आसान रेसिपी जानते हैं.

मसाला मक्की की बाटी बनाने के लिए सामग्री

बाटी का आटा तैयार करने के लिए:

2 कप मक्के का आटा

स्वादानुसार नमक

1 छोटा चम्मच साबुत धनिया

1/4 छोटा चम्मच जीरा

1/2 छोटा चम्मच सौंफ

1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी

1 हरी मिर्च (बारीक कटी)

1/4 छोटा चम्मच हींग

1 छोटा चम्मच पापड़ खार

1-2 बड़े चम्मच हरा धनिया

1 बड़ा चम्मच घी

जरूरत के अनुसार पानी

आलू-मटर का मसाला बनाने के लिए:

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1 छोटा चम्मच तेल

1/4 छोटा चम्मच हींग

1/2 छोटा चम्मच जीरा

1/4 कप हरी मटर

1 उबला हुआ आलू

1 हरी मिर्च (बारीक कटी)

1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर

1/4 छोटा चम्मच हल्दी

1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

स्वादानुसार नमक

बारीक कटा हरा धनिया

मसाला मक्की की बाटी बनाने का तरीका

सबसे पहले आटा गूंथें: सबसे पहले एक बड़े कटोरे में मक्के का आटा लें और उसमें नमक, दरदरा कुटा साबुत धनिया, जीरा, सौंफ, कसूरी मेथी, हरी मिर्च, हींग, पापड़ खार, हरा धनिया और घी डालें. अब थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर अच्छी तरह आटा गूंथ लें. इसे कुछ देर तक मसलकर तैयार करें और अलग रख दें.

आलू-मटर का मसाला बनाएं: मसाला बनाने के लिए कड़ाही में तेल गर्म करें. इसमें हींग और जीरा डालें. इसके बाद हरी मटर, उबला हुआ आलू, हरी मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च और नमक डालकर अच्छी तरह मिलाएं. इसे 2 से 3 मिनट तक पकाएं. आखिर में हरा धनिया डालकर मसाला तैयार कर लें.

बाटी में भरें मसाला: अब गूंथे हुए आटे की छोटी-छोटी लोइयां बनाएं. इन्हें हाथों से दबाकर कटोरी जैसा आकार दें. बीच में तैयार आलू-मटर का मसाला भरें और चारों तरफ से आटे को बंद करके गोल बाटी बना लें.

बाटी को पकाएं: तैयार बाटियों को पहले 10 मिनट तक स्टीम करें. इसके बाद इन्हें धीमी आंच पर तवे या मोटे तले वाले पैन में 15 से 20 मिनट तक सेंकें. बीच-बीच में पलटते रहें, ताकि बाटी चारों तरफ से अच्छी तरह पक जाए.

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इस तरीके से परोसे मसाला मक्की बाटी

जब बाटियां बाहर से अच्छी तरह सिक जाएं, तो ऊपर से देसी घी लगाकर गरमागरम परोसें. आप इन्हें दाल, हरी चटनी या लहसुन की चटनी के साथ खा सकते हैं.

खास टिप: मक्के के आटे में ग्लूटेन नहीं होता, इसलिए आटा गूंथते समय उसे अच्छी तरह मसलना जरूरी है. आटा सूखा लगे तो थोड़ा-थोड़ा गुनगुना पानी मिलाएं, इससे बाटी बनाना आसान होगा.

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