दिवाली खत्म हो गई है, लेकिन भारतीय शेयर बाजार में आतिशबाजी का सिलसिला जारी है. शेयर बाजार में मंगलवार को भी जोरदार खरीदारी देखने को मिली. सेंसेक्स 700 अंकों से ज्यादा उछलकर दिन के ऊपरी स्तर 82,897 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी ने करीब 9 महीने बाद 25,500 का स्तर छुआ. कच्चे तेल की कीमतों में नरमी, विदेशी निवेशकों की लगातार खरीदारी और रुपये की मजबूती ने बाजार को सहारा दिया.

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बैंक और रियल्टी शेयर चमके

इस तेजी से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) में सूचीबद्ध कंपनियों का कुल बाजार मूल्य 3 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा बढ़कर करीब 512 लाख करोड़ रुपये हो गया. यानी निवेशकों की दौलत में एक ही दिन में बड़ा इजाफा हुआ. सेंसेक्स पर एशियन पेंट्स के शेयर 3 फीसदी से ज्यादा चढ़कर सबसे आगे रहे. एक्सिस बैंक, भारतीय स्टेट बैंक (SBI), TCS, ट्रेंट, इटरनल और इंडिगो के शेयरों में भी करीब 2 फीसदी की तेजी आई. दूसरी ओर पावर ग्रिड और टेक महिंद्रा के शेयर 1 फीसदी से ज्यादा गिर गए.

बैंकिंग शेयरों में खरीदारी के चलते Nifty Bank पहली बार 61,979 के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया. सरकारी बैंकों का सूचकांक (Nifty PSU Bank) करीब 2 फीसदी और निजी बैंकों का सूचकांक करीब 1 फीसदी चढ़ा. Nifty Realty में करीब 3 फीसदी की तेजी रही. ऑटो समेत दूसरे सेक्टर के सूचकांकों में भी बढ़त देखने को मिली. छोटी और मझोली कंपनियों के शेयरों में भी खरीदारी लौटी. Nifty Smallcap 250 और Nifty Midcap 100 में 0.6 फीसदी तक की बढ़त दर्ज की गई. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर 2,023 शेयर चढ़े, जबकि 1,404 शेयरों में गिरावट रही. 108 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ.

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शेयर बाजार में तेजी की 4 बड़ी वजहें

1. कच्चे तेल की कीमतों में नरमी

भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा कच्चे तेल के आयात से पूरा करता है. ऐसे में तेल सस्ता होने से देश का आयात बिल घटता है और महंगाई पर दबाव कम हो सकता है. ब्रेंट क्रूड की कीमत मंगलवार को 0.7 फीसदी गिरकर 91.8 डॉलर प्रति बैरल पर आ गई. वहीं, अमेरिकी कच्चा तेल WTI भी 0.6 फीसदी गिरकर 85.17 डॉलर प्रति बैरल पर रहा. मध्य पूर्व में तनाव के बावजूद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते तेल की आपूर्ति लगभग युद्ध से पहले के स्तर पर लौटने से बाजार को राहत मिली है. इसके अलावा गोल्डमैन सैक्स को 2027 में वैश्विक तेल बाजार में मांग के मुकाबले ज्यादा सप्लाई रहने की उम्मीद है. उसके अनुमान के मुताबिक, अगले साल तेल की आपूर्ति मांग से रोजाना करीब 20 लाख बैरल ज्यादा हो सकती है. इससे कीमतों पर दबाव रहने की आशंका है.

2. विदेशी निवेशकों की लगातार खरीदारी

विदेशी संस्थागत निवेशक (FII) भारतीय शेयर बाजार में लगातार पैसा लगा रहे हैं. उन्होंने सोमवार को लगातार 11वें कारोबारी सत्र में भारतीय शेयर खरीदे. इस दौरान उनकी शुद्ध खरीद करीब 4,604 करोड़ रुपये रही. इस खरीदारी दौर में अब तक विदेशी निवेशक 94,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के शेयर खरीद चुके हैं. इससे पहले 2026 के शुरुआती 10 महीनों में विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार से रिकॉर्ड 2.95 लाख करोड़ रुपये निकाले थे. अब उनकी वापसी से शेयर बाजार को मजबूती मिल रही है. विदेशी निवेश बढ़ने से बाजार में खरीदारी बढ़ती है और रुपये को भी सहारा मिल सकता है.

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3. रुपये की मजबूती से बाजार को सपोर्ट

विदेशी निवेशकों की खरीदारी और कच्चे तेल की कीमतों में नरमी का असर रुपये पर भी दिख रहा है. रुपया मंगलवार को मजबूत होकर 93.5775 प्रति डॉलर के स्तर तक पहुंच गया. भारतीय रुपये की अमेरिकी डॉलर के मुकाबले यह करीब 7 महीने की सबसे अच्छी स्थिति है. कच्चे तेल और दूसरी कमोडिटी की कीमतें कम होने से भारत के आयात बिल को लेकर चिंता घटी है. इससे रुपये को सहारा मिला है. फॉरेक्स एक्सपर्ट्स ने रुपये के 93.50 से 94.25 के दायरे में रहने का अनुमान जताया है. हालांकि, डॉलर की चाल और दुनिया के बाजारों में जोखिम का माहौल रुपये की दिशा तय करने में अहम रहेगा.

4. बैंकिंग शेयरों में जोरदार खरीदारी

बैंकिंग शेयरों में आई तेजी ने भी बाजार को ऊपर खींचा. Nifty Bank ने नया रिकॉर्ड बनाया है. इस साल पहले आई गिरावट के बाद अब बैंक शेयरों में खरीदारी बढ़ी है. विदेशी ब्रोकरेज कंपनियां भी भारतीय बैंकिंग और वित्तीय कंपनियों को लेकर सकारात्मक नजरिया दिखा रही हैं. उनका मानना है कि इन कंपनियों की वित्तीय स्थिति मजबूत है और कुछ शेयरों के भाव अभी आकर्षक हैं. बैंकिंग शेयरों में तेजी के पीछे कंपनियों की मजबूत वित्तिय स्थिति और बाजार में बन रहा सकारात्मक माहौल है.

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आगे कैसी रह सकती है बाजार की चाल?

​एक्सपर्ट्स का मानना है कि नवंबर में भारतीय बाजार को सहारा देने वाले कारण और मजबूत हुए हैं. कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट, रुपये की मजबूती, विदेशी निवेशकों की वापसी और कंपनियों के दूसरी तिमाही के अच्छे नतीजे बाजार को सहारा दे रहे हैं. उनके मुताबिक, नवंबर में अब तक विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) का प्रवाह भी मजबूत रहा है. दूसरी ओर अमेरिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में बिकवाली देखने को मिल रही है. एक दिन पहले नैस्डैक में 2.49 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई थी. इसका असर दक्षिण कोरिया, ताइवान और जापान जैसे बाजारों पर भी पड़ा. विजयकुमार के मुताबिक, इस स्थिति में भारत को फायदा मिल सकता है, क्योंकि विदेशी निवेशकों का रुझान दूसरे बाजारों से हटकर भारतीय शेयरों की ओर बढ़ सकता है.

Nifty पर किन स्तरों पर रहेगी नजर?

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, Nifty फिलहाल एक सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है. इसका हालिया दायरा 25,054 से 25,384 के बीच रहा है. अगर Nifty 25,240 के ऊपर बना रहता है तो इसमें 25,335 और फिर 25,620 तक जाने की संभावना बन सकती है. वहीं, अगर यह 25,140 के नीचे फिसलता है तो तेजी की उम्मीद कमजोर पड़ सकती है. ध्यान रखें कि ये मार्केट एक्सपर्ट्स के अनुमान हैं, इंवेस्टमेंट और रिटर्न की गारंटी नहीं. शेयर बाजार में निवेश से पहले अपनी जोखिम उठाने की क्षमता और संबंधित कंपनियों की स्थिति का आकलन जरूर करें.

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