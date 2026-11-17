उत्तर प्रदेश में ड्रॉफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग के अधिकारियों पर हमला बोला है. उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि ‘फ़ार्म छह’ की किसी भी गड़बड़ी के लिए जनता भाजपाइयों व भ्रष्ट अधिकारियों को छठी का दूध याद दिला देगी. भ्रष्ट अधिकारियों का अगला पड़ाव कारागार होगा.

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भाजपाई और उनके षड्यंत्रजीवी संगी-साथी उप्र में अपनी हार सामने देखकर विशेष ख़ुफ़िया मुहिम चलाकर एएसडीडी (ASDD) अर्थात ‘Absent, Shifted, Dead or Duplicate’ मतलब ‘अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या दोहरे’ नाम के ज़रिए नक़ली वोट जोड़ने की जो साज़िश कर रहे हैं. उस पर हर एक बूथ से लेकर निर्वाचन आयोग तक हमारे बूथ प्रभारी, पीडीए प्रहरी, घोषित व संभावित प्रत्याशी, प्रदेश से लेकर जिला व विधानसभा स्तर व हर वाहिनी के हर पदाधिकारी, पार्टी के सदस्य, समर्थक व शुभचिंतक की हर एक नये वोट पर पैनी-गहरी नज़र रहेगी.

बेईमान अधिकारियों की रुकवाएंगे फंड और पेंशन: अखिलेश यादव

हमने ऐसी व्यवस्था की है कि हर सजग नागरिक अपने पड़ोस के नए जुड़ने वाले वोट पर निगाह रखे. हम एक-एक वोट का हिसाब भी मांगेंगे और अंश मात्र भी बेईमानी होने पर वोट को जुड़ने नहीं देंगे, और किसी तरह जुड़ भी गया तो उसके लिए ज़िम्मेदार अधिकारी के ख़िलाफ़ सबूत सहित तत्काल रिपोर्ट लिखवाकर उसको नौकरी से बर्ख़ास्त भी कराएंगे. पेंशन व फ़ंड भी रुकवाएंगे और सज़ा भी दिलवाएंगे.

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भाजपा अधिकारियों पर दबाव डालकर ग़ैरक़ानूनी रूप से नाम जुड़वाने की जो चाल चल रही है, उसके ख़िलाफ़ एक-एक सबूत जुटाया जाएगा और एफ़आइआर भी कराई जाएगी. इस लोकतांत्रिक अपराध में संलिप्त हर किसी के विरुद्ध मुक़दमा दर्ज़ करवाकर सज़ा दिलवाई जाएगी. जब मुक़दमा चलेगा और सज़ा होगी तो कोई भाजपाई इन दोषी अधिकारियों को बचाने नहीं आएगा.

भाजपा किसी की सगी नहीं: अखिलेश यादव

अधिकारी याद रखें भाजपा किसी की सगी नहीं है. जब जेल में सज़ा भुगतते हुए ये भ्रष्ट अधिकारी अकेले में बैठकर अपने किए पर पछता रहे होंगे, उसी समय जेल के बाहर उनके परिवार के लोग अपने रिश्तेदारों, मित्रों की उलाहना व कटाक्ष झेल रहे होंगे.

जो भ्रष्ट अधिकारी ये सोच रहे हैं कि उन्होंने इतना कमा लिया है कि सात पुश्तें बैठकर खाएंगी तो वो ये याद रखें कि उनकी बेतहाशा बढ़ती ज़मीन-जायदाद पर भी जनता की निगाह है. जब जांच होगी तो क़ानून उसकी नाजायज़ संपत्ति भी उनसे छीन लेगा. जनता की स्पष्ट चेतावनी है... न कोई बेईमान बचेगा, न किसी बेईमान को छोड़ा जाएगा. जय संविधान-जय हिंदुस्तान!



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