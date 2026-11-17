हूतियों के साथ जारी संघर्ष के बीच सऊदी अरब ने अपनी सैन्य कमान में बदलाव किया है. सोमवार को सऊदी अरब ने यमन में हूती विद्रोहियों के खिलाफ लड़ रहे गठबंधन के कमांडर को बदल दिया है.

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यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब सऊदी अरब के समर्थन वाली यमनी सरकारी सेना को हूतियों के खिलाफ लड़ाई में कई इलाकों से पीछे हटना पड़ा. अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ने के बाद यमन में रुकी हुई लड़ाई फिर से तेज हो गई है.

अक्टूबर में जवाबी हमले के दौरान अपनी स्थिति मजबूत करने के बाद, यमनी सरकार ने रविवार को ही बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य के पास के इलाकों से पीछे हटने की बात कही थी. इसके बाद ही सऊदी अरब ने अपनी सैन्य कमान में बदलाव किया है. सऊदी के सरकारी मीडिया के मुताबिक, मौजूदा कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन हमद अल-सलमान को रक्षा मंत्री का सैन्य मामलों का सलाहकार नियुक्त किया गया है. वहीं, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ फैयाद अल-रुवैली को संयुक्त बलों की कमान संभालने की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है.

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दो पश्चिमी राजनयिकों ने इस बदलाव को यमन के युद्ध क्षेत्र में बदलते हालात और हूती विद्रोहियों की बढ़ती गतिविधियों से जोड़ा है. हालांकि, सऊदी सरकार के मीडिया कार्यालय ने इस मामले पर कोई भी टिप्पणी नहीं की है.

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सऊदी ठिकानों को निशाना बना रहे हूती

यमन में फिर से तनाव तेज होने के बाद से हूती विद्रोही सऊदी अरब के हवाई अड्डों और तेल प्रतिष्ठानों को निशाना बना रहे हैं. इन ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं. वहीं, यमन में हूतियों की बढ़त और सऊदी अरब के साथ लाल सागर में जहाजों पर हो रहे हमलों ने क्षेत्रीय तनाव को और बढ़ा दिया है. इससे मिडल ईस्ट में ईरानकी स्थिति भी मजबूत हुई है.

अदन तक लड़ाई पहुंचने का डर

यमन के अदन शहर में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है. यहां सरकारी सुरक्षाबलों ने कई नई नेकपोस्ट बनाई हैं और लोगों की पहचान की जांच की जा रही है. साल 2014 में हूती विद्रोहियों के सेना पर कब्जे के बाद से अदन यमन की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार का केंद्र बना हुआ है.

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