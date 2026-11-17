ईरान की सरकरी मीडिया ने नवंबर 2026 में अप्रैल 2026 के संघर्ष के दौरान अमेरिकी वायु सेना के F-15E स्ट्राइक ईगल विमान को मार गिराने का वीडियो पहली बार जारी किया. यह घटना 3 अप्रैल 2026 को हुई थी. वीडियो थर्मल कैमरे से लिया गया है जिसमें विमान पर मिसाइल लगने, आग लगने, तेजी से नीचे गिरने और बड़े विस्फोट के साथ क्रैश होने का दृश्य दिखता है.

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IRGC के ऑपरेटरों ने इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने घरेलू एयर डिफेंस सिस्टम से विमान को ट्रैक किया और फिर फायर किया. दोनों चालक सदस्य सुरक्षित रूप से इजेक्ट हो गए थे. बाद में अमेरिका ने बड़े पैमाने पर बचाव अभियान चलाया जिसमें दोनों को बचाया गया. यह फुटेज संघर्ष समाप्त होने के कई महीनों बाद जारी किया गया है ताकि ईरान अपनी वायु रक्षा क्षमताओं को उजागर कर सके.

यह विमान 494वीं फाइटर स्क्वाड्रन का था जिसका कॉल साइन ड्यूड 44 था. यह ब्रिटेन के आरएएफ लेकनहीथ बेस से जुड़े यूनिट का हिस्सा था और मध्य पूर्व में तैनात था. घटना ईरान के मध्य या दक्षिण-पश्चिमी इलाके में हुई जहां विमान को सरफेस-टू-एयर मिसाइल से निशाना बनाया गया.

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अमेरिका के अनुसार यह संभवतः मैन-पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम (MANPADS) था जो शायद चीनी मूल का हो सकता है जबकि ईरान इसे अपना नया घरेलू सिस्टम बताता है. कुछ रिपोर्ट्स में एडी-08 मजीद जैसे सिस्टम का जिक्र है. विमान आग की लपटों में घिरकर गिरा और बड़े फायरबॉल के साथ ध्वस्त हो गया. दोनों चालक पैराशूट से उतरे लेकिन अलग-अलग जगहों पर पहुंचे. एक को जल्दी बचा लिया गया जबकि दूसरे को जागरोस पर्वतों के इलाके में छिपना पड़ा.

जटिल बचाव अभियान

इस घटना के बाद अमेरिका ने इतिहास के सबसे बड़े और जटिल कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू (सीएसएआर) अभियानों में से एक चलाया. सैकड़ों सैनिक, दर्जनों विमान, स्पेशल फोर्सेज जैसे डेल्टा फोर्स, पैरा रेस्क्यू और नेवी सील टीम शामिल रहे. एक चालक को कुछ घंटों में बचाया गया जबकि दूसरे को लगभग दो दिन बाद निकाला गया. अभियान में इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग, एयर स्ट्राइक्स और आगे के बेस का इस्तेमाल हुआ.

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कुछ अमेरिकी हेलीकॉप्टर और अन्य परिसंपत्तियां क्षतिग्रस्त हुईं या जानबूझकर नष्ट की गईं ताकि दुश्मन के हाथ न लगें. ईरान ने भी कई अमेरिकी विमानों को मार गिराने का दावा किया लेकिन अमेरिका ने ज्यादातर नुकसान को तकनीकी या स्व-विनाश बताया. दोनों चालक घायल जरूर हुए लेकिन जीवित बचे. यह अभियान “नो मैन लेफ्ट बिहाइंड” नीति का प्रतीक बना.

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ये है ईरान का एडी-08 मजीद एयर डिफेंस सिस्टम. (Photo: ITG)

यह घटना 2026 के ईरान-अमेरिका-इजरायल संघर्ष का हिस्सा थी जिसे कुछ जगहों पर रमजान वार भी कहा गया. उस समय अमेरिका और सहयोगी देशों ने ईरान पर कई हमले किए थे. F-15E जैसे उन्नत विमान का गिरना अमेरिकी हवाई श्रेष्ठता पर सवाल खड़ा करता है. ईरान ने इसे अपनी वायु रक्षा की सफलता बताते हुए प्रचार किया.

फुटेज जारी करने का मकसद घरेलू समर्थन बढ़ाना और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी क्षमता दिखाना लगता है. संघर्ष के बाद युद्धविराम हुआ जिसमें इस घटना की भूमिका बताई जाती है क्योंकि इससे अमेरिकी पक्ष में चिंता बढ़ी. साथ ही सफल बचाव ने अमेरिकी मनोबल बढ़ाया और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे बड़ी उपलब्धि करार दिया.

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फुटेज की विश्वसनीयता

जारी वीडियो धुंधला है लेकिन मिसाइल लगने और विस्फोट स्पष्ट दिखता है. कुछ विशेषज्ञों ने इसमें प्रोपेलर जैसे हिस्से देखे जो F-15E में नहीं होते इसलिए फुटेज की प्रामाणिकता पर बहस हुई. फिर भी अमेरिकी पक्ष ने विमान के नुकसान की पुष्टि पहले ही कर दी थी.

ये है मैनपैड्स जिनसे फाइटर जेट पर हमला किया जाता है. (Photo: ITG)

ईरान का दावा है कि सिस्टम पूरी तरह घरेलू है जबकि पश्चिमी स्रोत विदेशी मदद की संभावना जताते हैं. यह रिलीज संघर्ष की याद दिलाता है कि आधुनिक युद्ध में एयर डिफेंस कितना महत्वपूर्ण हो गया है. चौथी पीढ़ी के विमान भी उन्नत मिसाइलों के सामने असुरक्षित हो सकते हैं.

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यह घटना दिखाती है कि क्षेत्रीय संघर्ष कितने जोखिम भरे होते हैं. ईरान की वायु रक्षा क्षमताओं में सुधार और अमेरिकी बचाव क्षमता दोनों सामने आए. फुटेज जारी करना प्रचार का हिस्सा है लेकिन यह सैन्य इतिहास में महत्वपूर्ण अध्याय बन गया है. भविष्य में ऐसी घटनाएं हवाई अभियानों की रणनीति बदल सकती हैं. दोनों पक्षों को सतर्क रहना चाहिए क्योंकि एक विमान का नुकसान भी बड़े परिणाम ला सकता है.

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