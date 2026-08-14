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ट्रंप की कोर टीम से एक और विकेट गिरा, डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एंडी बेकर छोड़ेंगे पद

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कोर टीम में बड़ा बदलाव होने वाला है. डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एंडी बेकर जल्द ही अपना पद छोड़ेंगे. वे पिछले 18 महीनों से अमेरिका की विदेश नीति और सुरक्षा के अहम फैसलों में योगदान दे रहे थे.

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व्हाइट हाउस के डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र एंडी बेकर जल्द अपना पद छोड़ेगें. (फोटो-X/Andy Baker)
व्हाइट हाउस के डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र एंडी बेकर जल्द अपना पद छोड़ेगें. (फोटो-X/Andy Baker)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कोर टीम में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है. वाइट हाउस के डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर (उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार) एंडी बेकर जल्द ही अपना पद छोड़ने वाले हैं.

एंडी बेकर कोई आम अधिकारी नहीं हैं. पिछले 18 महीनों से वे अमेरिका की विदेश नीति और सुरक्षा से जुड़े हर बड़े फैसले की सबसे अहम कड़ी रहे हैं. अमेरिका फर्स्ट एजेंडे को दुनिया भर में लागू करने वाले सबसे भरोसेमंद चेहरों में उनकी गिनती होती है. आने वाले कुछ ही हफ्तों में वह प्रशासन से विदाई ले लेंगे. उनका अचानक जाना वाइट हाउस की सुरक्षा टीम के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है.

इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सबसे भरोसेमंद और व्हाइट हाउस प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने अगस्त 2026 के आखिर में अपने पद से हटने की घोषणा की है. वहीं तुलसी गबार्ड ने जून 2026 के आखिर में नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर (DNI) के पद से इस्तीफा दिया था.

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अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी, लेबर सेक्रेटरी लोरी शावेज-डेरेमर, होमलैंड सिक्योरिटी सचिव क्रिस्टी नोएम, व्हाइट हाउस के वरिष्ठ एआई (AI) सलाहकार श्रीराम कृष्णन, जो केंट सहित कई वरिष्ठ लोगों ने 2026 में अपने पद से इस्तीफी दे दिया.

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यह भी पढ़ें: व्हाइट हाउस का ग्लैमरस फेस, 28 की उम्र में हुईं रिटायर, जानें कैरोलिन लेविट की कहानी

ईरान से बातचीत में निभाई थी मुख्य भूमिका

एंडी बेकर ने सिर्फ डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की कुर्सी ही नहीं संभाली है. उन्होंने अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में भी अपनी सेवाएं दी हैं  इस साल जब ईरान के साथ बेहद संवेदनशील बातचीत चल रही थी, तो बेकर खुद उसमें सीधे तौर पर शामिल थे. दुनिया भर में अमेरिका के दबदबे को मजबूत करने में उनकी नीतियां बहुत अहम रही हैं.

एंडी बेकर के जाने के बाद व्हाइट हाउस ने कामकाज को सुचारू रखने की तैयारी कर ली है. एंडी बेकर के जाने के बाद के बाद व्हाइट हाउस में इस तरह जिम्मेदारियां बांटी गई हैं.

क्लिफ सिम्स इसी साल गर्मियों में उपराष्ट्रपति वेंस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाए गए थे. बेकर के जाने के बाद भी क्लिफ इस जिम्मेदारी को संभालते रहेंगे. वहीं वाइट हाउस के डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के पद पर माइक नीदम अपना काम पहले की तरह ही पूरी मुस्तैदी से जारी रखेंगे.

यह भी पढ़ें: 'ये PAK के अतीत को बताता है', तुलसी गबार्ड के परमाणु खतरे वाले बयान पर भारत का रिएक्शन

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दिग्गजों ने की एंडी बेकर की जमकर तारीफ

एंडी बेकर के पद छोड़ने की खबर आते ही अमेरिका के शीर्ष नेताओं ने उनके काम की जमकर सराहना की है. उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, 'एंडी एक बेहद प्रतिभाशाली और गहरे विचारों वाले सलाहकार हैं. उन्होंने मेरी और राष्ट्रपति की बहुत शानदार तरीके से सेवा की है. वह हमारी सुरक्षा टीम के एक ऐसे सदस्य रहे हैं, जिनकी कमी हमेशा खलेगी.

विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने उन्हें टीम का अनमोल रत्न बताया. रुबियो ने कहा कि बेकर ने अमेरिका फर्स्ट एजेंडे को तेजी से आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा काम किया है.

विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने कहा कि पहले ही दिन से एंडी ने अमेरिका को सबसे ऊपर रखा. उन्होंने दुनिया भर में राष्ट्रपति के लिए कई बड़ी डील पक्की कराने के लिए दिन-रात एक कर दिया. उनके साथी अधिकारी माइक नीदम ने भी बेकर को विदेश नीति का शॉर्प माइंड और अपना करीबी दोस्त बताया है.

यह भी पढ़ें: कभी शांति-कभी हमले की बात... अब ईरान से समझौते को क्यों बेकरार हैं ट्रंप?

अपने पद छोड़ने की जानकारी देते हुए एंडी बेकर ने एक fCA किया है. उन्होंने कहा, 'वाइट हाउस का यह सफर मेरे लिए अद्भुत और शानदार रहा है. हमने मिलकर जो भी सफलताएं हासिल की हैं, मुझे उस पर बहुत गर्व है. 
बेकर ने अपने बयान में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति वेंस और विदेश मंत्री मार्को रुबियो का खास तौर पर आभार जताया, जिन्होंने उन पर इतना बड़ा भरोसा दिखाया था.

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