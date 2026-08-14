Techvviz 2026 में देशभर के छात्रों ने दिखाई क्रिएटिविटी, वसंत वैली स्कूल बना ओवरऑल चैंपियन

वसंत वैली स्कूल में आयोजित दो दिवसीय Techvviz 2026 प्रतियोगिता का शुक्रवार को पुरस्कार वितरण समारोह के साथ समापन हुआ. टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, क्रिएटिविटी और बिजनेस आइडियाज पर केंद्रित इस प्रतियोगिता में देशभर के करीब 20 स्कूलों के छात्रों ने हिस्सा लिया. कार्यक्रम के दौरान छात्रों ने अलग-अलग प्रतियोगिताओं में अपनी तकनीकी समझ, रचनात्मक सोच, टीमवर्क और प्रेजेंटेशन स्किल्स का प्रदर्शन किया.

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Techvviz में रोबोट‍िक्स, पिक्सल ऑन ग्राफ‍िक्स, मल्टी मीड‍िया कॉन्टेस्ट, बाइट बैटल्स, इनोवेट और म्यूजिक बाइट्स जैसी विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं. इन प्रतियोगिताओं में छात्रों को अपने प्रोजेक्ट्स और आइडियाज जूरी के सामने प्रस्तुत करने का अवसर मिला. जूरी ने छात्रों से उनके प्रोजेक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स को लेकर सवाल भी किए, जिनका प्रतिभागियों ने आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया.

Vasant Valley School ने जीती ओवरऑल चैंपियनशिप

Techvviz 2026 में वसंत वैली स्कूल ने ओवरऑल चैंपियनशिप अपने नाम की. स्कूल के छात्रों ने अलग-अलग कैटेगरी में शानदार प्रदर्शन करते हुए कई अहम पुरस्कार हासिल किए. विशेष रूप से इनोवेट जून‍ियर और इनोवेट सीन‍ियर दोनों कैटेगरी में वसंत वैली स्कूल ने पहला स्थान हासिल किया.

अलग-अलग प्रतियोगिताओं में अन्य स्कूलों के छात्रों ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया. प‍िक्सेल-ऑन-ग्राफिक्स जूनियर में सत्यम पब्ल‍िक स्कूल, ग्रुरुग्राम ने पहला स्थान हासिल किया, जबकि रोबोट‍िक्स में एम्ब‍िएंस पब्ल‍िक स्कूल ने बाज़ी मारी. मल्टी मीड‍िया कॉन्टेस्ट में दिल्ली पब्ल‍िक स्कूल को विशेष उल्लेख (स्पेशल मेंशन) दिया गया. प्रतियोगिता में विभिन्न श्रेणियों में पहला, दूसरा और तीसरा स्थान हासिल करने वाले छात्रों को पुरस्कार और प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया गया.

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बच्चों को टेक्नोलॉजी के साथ बिजनेस की समझ भी मिली

Techvviz केवल तकनीकी प्रतियोगिता तक सीमित नहीं रहा. छात्रों को यह समझने का अवसर भी मिला कि किसी आइडिया को किस तरह आगे बढ़ाया जा सकता है और उसे व्यावहारिक रूप से कैसे लागू किया जा सकता है.

प्रतिभागियों ने बताया कि प्रतियोगिता के दौरान उन्हें कंज्यूमर की जरूरतों को समझने, मार्केटिंग, परचेजिंग, बायर्स को आकर्षित करने और बिजनेस को अगले स्तर तक ले जाने जैसे विषयों पर सोचने का मौका मिला. छात्रों के मुताबिक, ऐसे प्रोजेक्ट्स उन्हें भविष्य में बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप की दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं.

पब्लिक स्पीकिंग और प्रेजेंटेशन का भी मिला अनुभव

छात्रों ने कहा कि Techvviz उनके लिए एक बेहतरीन 'लर्न‍िंंग एक्सपीरियंस' रहा. कई प्रतिभागियों ने बताया कि उन्होंने प्रतियोगिता की तैयारी के दौरान कई सप्ताह अपने प्रोजेक्ट पर काम किया. इसके साथ ही उन्हें मंच पर अपने विचार प्रस्तुत करने, पब्लिक के सामने बोलने और जूरी के सवालों का जवाब देने का अनुभव मिला.

छात्रों के अनुसार, जूरी की ओर से पूछे गए सवालों का सामना करना उनके लिए चुनौतीपूर्ण होने के साथ-साथ सीखने वाला अनुभव भी रहा. उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों में भाग लेने से कम्युन‍िकेशन स्क‍िल्स, टीमवर्क, लीडरश‍िप, क्र‍िएट‍िव‍िटी और कॉन्फीडेंस विकसित होता है.

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मुख्य अत‍िथ‍ि रेखा पुरी ने बढ़ाया छात्रों का उत्साह

कार्यक्रम की मुख्य अतिथि रेखा पुरी ने सभी प्रतिभागी छात्रों का उत्साह बढ़ाया और उनकी मेहनत की सराहना की. उन्होंने कहा कि छात्रों की उपलब्धियों के पीछे उनकी मेहनत, रचनात्मक सोच और लगातार सीखने की कोशिश महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है.

उन्होंने छात्रों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि टेक्नोलॉजी के इस दौर में नई चीजें सीखना, अपने विचारों को सामने रखना और उन्हें व्यावहारिक रूप देना बेहद जरूरी है. उन्होंने छात्रों को इसी तरह आगे बढ़ते रहने और नए प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया.

Teachers के मार्गदर्शन को छात्रों ने बताया अहम

'आज तक' से बातचीत के दौरान छात्रों ने अपनी सफलता में स्कूल के शिक्षकों की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया. छात्रों ने कहा कि उनके शिक्षक उन्हें लगातार इनोवेट‍िव आइड‍ियाज पर काम करने और नए तरीके से सोचने के लिए प्रेरित करते हैं. एक छात्र ने कहा कि शिक्षकों के मार्गदर्शन और प्रोत्साहन से उन्हें नए आइडियाज पर काम करने का आत्मविश्वास मिलता है. छात्रों के मुताबिक, यही निरंतर प्रोत्साहन उन्हें अलग-अलग प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन करने और अपने स्कूल का नाम रोशन करने के लिए प्रेरित करता है.

Techvviz ने दिया भविष्य के लिए बड़ा लर्न‍िंंग प्लेटफॉर्म

छात्रों का कहना है कि Techvviz जैसे कार्यक्रम उन्हें केवल प्रतियोगिता जीतने का अवसर नहीं देते, बल्कि वास्तविक जीवन में काम आने वाली कई महत्वपूर्ण स्किल्स भी सिखाते हैं. टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, मल्टीमीडिया, इनोवेशन और बिजनेस आइडियाज पर काम करने के साथ छात्रों को यह समझने का मौका मिला कि किसी समस्या को पहचानकर उसका समाधान किस तरह तैयार किया जा सकता है.

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प्रतिभागियों ने कहा कि इस तरह के अनुभव उन्हें भविष्य में नए आइडियाज पर काम करने, बिजनेस व टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ने और अपने सपनों को हकीकत में बदलने का आत्मविश्वास देते हैं.

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