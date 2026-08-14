Lucky Plant Vastu: मनी प्लांट से भी ज्यादा असरदार है यह पौधा! घर में रखते ही बरसने लगेगा पैसा!

Lucky Plant Vastu: आजकल घरों और ऑफिस की सजावट के लिए इंडोर प्लांट्स (Indoor Plants) का क्रेज काफी बढ़ गया है. लोग अपने लिविंग रूम और बालकनी को हरा-भरा रखना पसंद करते हैं. हालांकि, वास्तु शास्त्र और फेंगशुई के जानकारों की मानें तो कुछ पौधे सिर्फ खूबसूरती या ताजगी के लिए नहीं होते, बल्कि वे हमारी किस्मत और आर्थिक स्थिति को बदलने की अद्भुत क्षमता भी रखते हैं. ऐसा ही एक चमत्कारी और लोकप्रिय पौधा है जेड प्लांट (Jade Plant).

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इसे मनी ट्री, फ्रेंडशिप ट्री और लकी प्लांट के नाम से भी जाना जाता है. इसकी चमकदार, छोटी और सिक्के के आकार जैसी गोल पत्तियां धन, समृद्धि और विकास का प्रतीक मानी जाती हैं. आइए जानते हैं कि जेड प्लांट घर या ऑफिस में रखने से आपको कौन-कौन से वास्तु लाभ मिल सकते हैं और इसे किस दिशा में रखना सबसे शुभ होता है.

1. धन और समृद्धि को आकर्षित करता है

फेंगशुई और वास्तु शास्त्र के अनुसार, जेड प्लांट को धन को चुंबक की तरह खींचने वाला पौधा माना जाता है. इसके सिक्के के आकार के पत्ते इस बात का संकेत देते हैं कि यह घर में आर्थिक संपन्नता और बरकत लेकर आता है. यदि आपके पास टिककर पैसा नहीं रहता या लगातार आर्थिक तंगी बनी हुई है, तो यह पौधा आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है.

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2. सही दिशा में रखने से चमकती है किस्मत

वास्तु शास्त्र में किसी भी चीज का पूरा फल तभी मिलता है जब वह सही दिशा में रखी हो:

दक्षिण-पूर्व दिशा (South-East): जेड प्लांट को रखने के लिए सबसे उत्तम दिशा दक्षिण-पूर्व मानी गई है. इस दिशा के स्वामी शुक्र ग्रह हैं, जो धन, ऐश्वर्य और विलासिता के कारक हैं. इस कोने में पौधा रखने से वित्तीय सफलता और नए आय के स्रोत खुलते हैं.

मुख्य द्वार (Main Gate): इसे घर के मुख्य प्रवेश द्वार के पास (विशेषकर दाईं ओर) रखना भी बहुत शुभ माना जाता है. यह घर में प्रवेश करने वाली ऊर्जा को सकारात्मक बनाता है , सौभाग्य को आमंत्रित करता है.

पूर्व दिशा (East): यदि आप अपने परिवार में आपसी सद्भाव, स्वास्थ्य और बेहतर रिश्तों की कामना करते हैं, तो इसे पूर्व दिशा में रख सकते हैं.

3. ऑफिस डेस्क और करियर में तरक्की

यदि आपको लाख मेहनत के बाद भी नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा या बिजनेस में लगातार घाटा हो रहा है, तो अपनी ऑफिस टेबल या वर्क डेस्क के दक्षिण-पूर्व कोने में एक छोटा जेड प्लांट रखें.यह आपके कार्यस्थल पर मानसिक तनाव को कम करके एकाग्रता (Focus) और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है.साथ ही, यह व्यापार में तरक्की के नए रास्ते खोलता है.

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4. हवा को शुद्ध करता है और मूड फ्रेश रखता है

अन्य इनडोर पौधों की तरह जेड प्लांट भी एक बेहतरीन एयर प्यूरीफायर है.यह आसपास की हवा से विषाक्त पदार्थों को फिल्टर कर ऑक्सीजन का स्तर बेहतर बनाता है.इसके अलावा, हरे-भरे पौधों के करीब रहने से आंखों को ठंडक मिलती है. मासिकक तनाव कम होता है.

5. कम देखभाल (Low Maintenance) वाला सदाबहार पौधा

व्यस्त जीवनशैली वाले लोगों के लिए यह पौधा वरदान है क्योंकि इसे बहुत ज्यादा देखभाल या पानी की आवश्यकता नहीं होती.यह एक सकुलेन्ट (Succulent) प्रजाति का पौधा है, जिसके तने और पत्तियों में पानी स्टोर रहता है.इसे हफ्ते में एकाध बार ही पानी की जरूरत होती है.

इन बातों का रखें खास ख्याल (सावधानियां):

गलत दिशा से बचें: जेड प्लांट को कभी भी उत्तर दिशा या दक्षिण-पश्चिम दिशा में न रखें.इसके अलावा इसे बेडरूम या बाथरूम में रखना भी अशुभ माना जाता है, क्योंकि बाथरूम की नकारात्मक ऊर्जा इसके लाभ को खत्म कर देती है.

मुरझाने न दें: वास्तु के अनुसार सूखा या मुरझाया हुआ पौधा घर में नकारात्मकता और दुर्भाग्य लाता है.यदि पौधे की पत्तियां सूख रही हैं या पीली पड़ रही हैं, तो उनकी समय पर छंटाई करें.

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