scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Amla Methi Oil For Hairfall: पतले होकर पूंछ जितने रह गए हैं बाल? नारियल तेल में मिलाकर लगाएं ये 2 चीजें, बालों का झड़ना होगा कम

Amla Methi Oil For Hairfall: झड़ते, पतले और बेजान बालों से परेशान हैं? ताजे आंवले, मेथी दाने और नारियल तेल से घर पर ही आसानी से पोषक तत्वों से भरपूर हर्बल हेयर ऑयल बना सकते हैं. आज हम आपको ये तेल बनाने का आसान तरीका, बालों में लगाने का तरीका और जरूरी सावधानियां बताने वाले हैं.

Advertisement
X
आंवला और मेथी में बालों को पोषक तत्व देने वाले गुण पाए जाते हैं. (Photo: ITG)
आंवला और मेथी में बालों को पोषक तत्व देने वाले गुण पाए जाते हैं. (Photo: ITG)

Amla Methi Oil For Hairfall: बालों का झड़ना और उम्र से पहले सफेद होना आजकल एक आम समस्या बन गया है. बिगड़ी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, खान-पान और बालों की सही देखभाल न होने का असर सीधे तौर पर बालों पर नजर आता है. आपने लोगों को अक्सर कहते सुना होगा कि उनके बाल पहले के मुकाबले बिल्कुल पूंछ जैसे रह गए हैं. खान-पान से लेकर खराब लाइफस्टाइल का असर अक्सर बालों पर साफ दिखाई देता है. ऐसे में बहुत से लोग महंगे हेयर प्रोडक्ट्स की जगह घरेलू नुस्खों का सहारा लेते हैं. अगर आप भी बालों को फिर से घना और स्मूद बनाने के लिए घरेलू चीजों का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, तो आंवला और मेथी आपके बहुत काम आ सकते हैं. 

आंवला और मेथी दोनों ही चीजें बालों को मजबूत और हेल्दी बनाए रखने के लिए कारगर साबित होते हैं. ये बालों के हेल्थ के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उन आसान घरेलू नुस्खों में से एक हैं, जो असर दिखाते हैं. आप भी घर पर आंवला और मेथी से बना तेल ट्राई कर सकते हैं. इसे बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा सामान की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. घर में मौजूद नारियल तेल, आंवला और मेथी से ये तेल आसानी से तैयार हो जाएगा.

आंवला और मेथी बालों के लिए क्यों फायदेमंद हैं?
आंवले को बालों की देखभाल के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है. इसमें विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो बालों और स्कैल्प की सेहत को सपोर्ट करते हैं. वहीं मेथी दाने में मौजूद पोषक तत्व बालों को कंडीशन करने और उन्हें मजबूत बनाए रखने में मदद कर सकते हैं.

Advertisement

लेकिन इसे इस्तेमाल करते हुए ये बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि किसी भी घरेलू तेल या नुस्खे से सफेद बालों को दोबारा काला करने या बालों का झड़ना पूरी तरह रोके नहीं जा सकते हैं. अगर बाल लगातार बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं या छोटी सी उम्र में बाल तेजी से सफेद हो रहे हैं, तो इसके पीछे किसी पोषण की कमी या अन्य कारण भी हो सकते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

how to make gulgule pua
हरियाली तीज पर एक कप आटे और गुड़ से बनाएं फूले-फूले गुलगुले
Trendy Baby Boy Names (Photo: ITG)
सब कॉपी करेंगे बेटे का नाम, दें वीरता-देशभक्ति वाले ट्रेंडी नेम्स
Aloo Methi Vada
बारिश में पकौड़े नहीं, इस सीक्रेट मसाले संग ट्राई करें मेथी वड़ा
how to make tiranga dhokla
15 अगस्त की छुट्टी पर बनाएं तिरंगा ढोकला, बच्चों को आएगा पसंद
Potato Soup
बारिश में हरी प्याज डालकर बनाएं क्रीमी आलू सूप, बेहद आसान है बनाना

घर पर ऐसे बनाएं आंवला-मेथी तेल
इस तेल को बनाने के लिए आपको चाहिए

  • 10-12 ताजे आंवले
  • 1 छोटा चम्मच मेथी दाना 
  • 1 कप नारियल तेल 

बनाने का तरीका:

1. सबसे पहले मेथी दाने को रातभर पानी में भिगोकर रख दें. अब आंवले को अच्छी तरह धोकर उनके बीज निकाल दें और छोटे टुकड़ों में काट लें.

2. इसके बाद भीगी हुई मेथी और आंवले के टुकड़ों को मिक्सी में डालकर हल्का पीस लें. अगर आप चाहें तो दोनों चीजों को बिना पीसे भी तेल में डाल सकते हैं.

3. इसके बाद एक कड़ाही में नारियल तेल डालकर धीमी आंच पर हल्का गर्म करें. इसमें आंवला और मेथी का तैयार किया हुआ मिश्रण डाल दें. अब इसे धीमी आंच पर करीब 15 मिनट तक पकने दें. बीच-बीच में इसे चलाते रहें ताकि मिश्रण कड़ाही में चिपके नहीं.

Advertisement

4. जब आंवले के टुकड़े हल्के भूरे होने लगें और तेल से आंवले की खुशबू आने लगे, तो गैस बंद कर दें. तेल को पूरी तरह ठंडा होने दें. इसके बाद इसे छानकर साफ और सूखे कंटेनर में भरकर रख सकते हैं.

बालों में तेल लगाने का सही तरीका
इस तेल को बाल धोने से पहले लगाया जा सकता है. इस्तेमाल से पहले तेल को हल्का गुनगुना कर लें. अब इसे उंगलियों की मदद से सीधे स्कैल्प पर लगाएं और करीब 5-6 मिनट तक हल्के हाथों से मसाज करें. तेल को कुछ समय बालों में लगा रहने देने के बाद माइल्ड शैंपू से सिर धो लें. आप इसे हफ्ते में करीब दो बार इस्तेमाल कर सकते हैं.

इस बात का रखें ध्यान
अगर पहली बार ये तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसे पूरे स्कैल्प पर लगाने से पहले थोड़ा सा तेल स्किन के छोटे हिस्से पर लगाकर पैच टेस्ट कर लें. अगर लगाने के बार जलन, खुजली या लालिमा जैसी समस्या होने पर इसका इस्तेमाल न करें. साथ ही, बालों के झड़ने या सफेद होने की समस्या लगातार बढ़ रही है, तो सिर्फ घरेलू नुस्खों पर निर्भर रहने के बजाय डॉक्टर या डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लेना बेहतर है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    Lucky Plant Vastu: मनी प्लांट से भी ज्यादा असरदार है यह पौधा! घर में रखते ही बरसने लगेगा पैसा! |
    क्या CJI सूर्यकांत का विरोध करने वाले छात्रों पर पाबंदी जायज है? साहिल के साथ देखें दंगल |
    Techvviz 2026 में देशभर के छात्रों ने दिखाई क्रिएटिविटी, वसंत वैली स्कूल बना ओवरऑल चैंपियन |
    अयोध्या पहुंचे सीएम योगी, बोले- सनातन और राम जन्मभूमि को बनाया जा रहा निशाना |
    कांग्रेस के मेलोनी वाले मजाक पर बढ़ा बवाल, विदेश मंत्रालय बोला- बात को सम्मान से रखा जाना चाहिए |
    भारतीय वर्कर्स बना रहे हैं ह्यूमनॉइड रोबोट, भविष्य में यही रोबोट छीन सकते है उनकी नौकरी |
    इंदौर में महिला PWD इंजीनियर की खुदकुशी का सच आया सामने, टॉर्चर से तंग आकर लगाई थी फांसी, इंजीनियर पति पर FIR |
    'ईरान की समुद्री डकैती...', होर्मुज में UAE के सरकारी तेल टैंकरों पर ड्रोन अटैक |
    नाइट ड्यूटी पर निकला और रास्ते में मोमोज खाने लगा पति... उसी ठेले पर बॉयफ्रेंड संग दिखी पत्नी, फिर जो हुआ, वीडियो हो गया वायरल |
    Exclusive: अभय तिवारी ने काली कमाई से बनाई आलीशान कोठी? घरवाले छोड़कर भागे
    Advertisement