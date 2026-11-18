मध्य प्रदेश के सिवनी में पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. यहां एडिशनल एसपी दीपक मिश्रा का एक CCTV वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह होटल में मौजूद एक कपल को गांजे के केस में फंसाने की धमकी देते नजर आ रहे हैं. वीडियो 13 नवंबर का बताया जा रहा है. इस घटना के सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है. फिलहाल मामले में एसपी कृष्ण लालचंदानी ने टीआई सतीश तिवारी को लाइन अटैच कर दिया है.

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वायरल CCTV फुटेज बबरिया रोड स्थित एक होटल के रिसेप्शन का बताया जा रहा है. इसमें एडिशनल एसपी दीपक मिश्रा के साथ SDOP चंचलेश मरकाम और टीआई सतीश तिवारी भी दिखाई दे रहे हैं. वीडियो में एडिशनल एसपी होटल में मौजूद एक कपल से कहते नजर आते हैं कि वे अपने घर पर फोन करके परिजनों को बुलाएं. जब कपल इसके लिए तैयार नहीं होता तो वह होटल स्टाफ से कथित तौर पर कहते हैं कि गांजा लाकर लड़के के बैग में रख दो.

इससे पहले शनिवार को भी इसी होटल का एक दूसरा CCTV वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. इसमें टीआई सतीश तिवारी होटल मैनेजर को होटल बंद करा देने की धमकी देते नजर आए थे. लगातार दो वीडियो सामने आने के बाद पुलिस अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं.

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होटल मालिक ने लगाए वसूली के आरोप

होटल मालिक संजय सनोडिया ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका दावा है कि इस घटना से पहले पुलिस की ओर से उनसे पैसों की मांग की गई थी. इसके बाद वह अपने दोस्त योगेश गढ़वाल बिट्टू के साथ पैसे देने भी पहुंचे थे. हालांकि, आरोप है कि मांग के मुताबिक रकम नहीं देने के कारण उन्हें परेशान किया जा रहा है.

फिलहाल वायरल वीडियो और होटल मालिक के आरोपों ने सिवनी पुलिस को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है. मामले में पुलिस का आधिकारिक पक्ष और वीडियो की जांच के नतीजे सामने आना बाकी हैं.



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