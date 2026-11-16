ईरान से फिर जंग की तैयारी! अमेरिका ने पश्चिम एशिया में तैनात किया तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर, समंदर में हलचल

ईरान के साथ जारी तनाव के बीच अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य मौजूदगी और बढ़ा दी है. अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS थियोडोर रूजवेल्ट रविवार को इस क्षेत्र में पहुंच गया. इसके साथ ही पश्चिम एशिया में अमेरिका के तीन एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप तैनात हो गए हैं. अमेरिकी अधिकारी के हवाले से यह जानकारी सामने आई है.

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USS थियोडोर रूजवेल्ट के पहुंचने से इलाके में अमेरिकी नौसैनिक ताकत काफी बढ़ गई है. रिपोर्ट के मुताबिक, इस समय पश्चिम एशिया में 20 हजार से ज्यादा अमेरिकी नाविक और मरीन सैनिक मौजूद हैं. इनके साथ सैकड़ों विमान भी तैनात हैं. अमेरिका की इतनी बड़ी नौसैनिक मौजूदगी असामान्य मानी जा रही है. इससे पहले अप्रैल में भी इस क्षेत्र में तीन अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात किए गए थे. साल 2003 के बाद यह पहली बार था जब अमेरिका ने एक साथ इतनी बड़ी संख्या में कैरियर यहां भेजे थे.

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तीन एयरक्राफ्ट कैरियर और हजारों सैनिक तैनात

USS थियोडोर रूजवेल्ट के अलावा USS जॉर्ज एचडब्ल्यू बुश और USS जॉर्ज वॉशिंगटन भी पश्चिम एशिया में मौजूद हैं. इनके साथ USS बॉक्सर एम्फीबियस रेडीनेस ग्रुप भी तैनात है. प्रशांत क्षेत्र में तैनात USS जॉर्ज वॉशिंगटन को लंबे समय से तैनात USS अब्राहम लिंकन की जगह भेजा गया था.

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अमेरिकी सैन्य अखबार स्टार्स एंड स्ट्राइप्स के मुताबिक, USS थियोडोर रूजवेल्ट 8 नवंबर को सिंगापुर से रवाना हुआ था. यह मलक्का स्ट्रेट के रास्ते पश्चिम एशिया पहुंचा. इसके स्ट्राइक ग्रुप में कैरियर एयर विंग 11, क्रूजर USS चोसिन और दो डिस्ट्रॉयर USS पॉल हैमिल्टन और USS डेकाटुर शामिल हैं. इस तैनाती में 5 हजार से ज्यादा सैन्यकर्मी शामिल हैं.

बहरीन में हमले के दावों के बीच बढ़ी तैनाती

यह तैनाती ऐसे समय हुई है जब ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ा हुआ है. ईरान ने दावा किया था कि उसने बहरीन में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया है. इससे पहले शुक्रवार को तेहरान ने वहां मौजूद अमेरिकी अर्ली वॉर्निंग रडार सिस्टम पर हमला करने का दावा किया था. हालांकि, अमेरिकी सेना ने रडार को नुकसान पहुंचने की बात खारिज की. अमेरिकी सेना के मुताबिक, उसने बहरीन की तरफ जा रहे ईरान के दो ड्रोन को रोक लिया था.

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इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कहा था कि अब उन्हें ईरान के साथ किसी समझौते की जरूरत नहीं लगती. उन्होंने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को बातचीत से जुड़े काम से हटकर घरेलू मुद्दों पर ध्यान देने का निर्देश भी दिया है. अमेरिकी पेंटागन और सेंट्रल कमांड ने अभी तक USS थियोडोर रूजवेल्ट की तैनाती की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है.

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