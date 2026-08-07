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अमेरिका में भारतीय मूल के PhD छात्र विक्रम मुबायी की मौत, अकेले हाइकिंग पर निकले थे

अमेरिका से भारतीय मूल के एक छात्र की मौत की दुखद खबर सामने आई है. यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, सांता बारबरा (UCSB) में पीएचडी कर रहे विक्रम मुबायी अकेले हाइकिंग पर निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे. कई दिनों तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद उनका शव बरामद हुआ. फिलहाल मौत की वजह की जांच की जा रही है.

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विक्रम मुबायी केमिकल इंजीनियरिंग में Ph.D. कर रहे थे (तस्वीरें: Sierra Nevada)
विक्रम मुबायी केमिकल इंजीनियरिंग में Ph.D. कर रहे थे (तस्वीरें: Sierra Nevada)

अमेरिका में भारतीय मूल के एक डॉक्टरेट छात्र की मौत हो गई है. यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, सांता बारबरा से डॉक्टरेट कर रहे विक्रम मुबायी अकेले हाइकिंग ट्रिप के दौरान लापता हो गए थे. अब उनका शव मिला है.

UCSB के केमिकल इंजीनियरिंग विभाग के PhD छात्र विक्रम मुबायी वीकेंड पर अकेले हाइकिंग के लिए बिग पाइन लेक्स इलाके में गए थे. तय वक्त पर वापस न लौटने और परिवार से संपर्क टूट जाने के बाद, स्थानीय अधिकारियों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया.

बाद में अधिकारियों ने 3 अगस्त को बिग पाइन लेक्स इलाके से उनका शव बरामद किया. अधिकारियों ने यह नहीं बताया है कि वह पानी में कैसे गिरे, और जांचकर्ताओं का कहना है कि अभी तक किसी गड़बड़ी का कोई संकेत नहीं मिला है. घटना की जांच चल रही है.

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परिवार से संपर्क टूटने के बाद शुरू हुई खोज

मुबायी के भाई-बहन की एक Reddit पोस्ट के अनुसार, उन्होंने 1 अगस्त को रात लगभग 8:30 बजे बिग पाइन लेक्स इलाके में हाइकिंग के दौरान आखिरी बार अपने परिवार से बात की थी. बातचीत के दौरान, संपर्क टूटने से पहले उन्होंने अपने GPS कोऑर्डिनेट्स शेयर किए थे.

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जब वह उम्मीद के मुताबिक वापस नहीं लौटे, तो उनके परिवार ने इन्यो काउंटी शेरिफ ऑफिस में उनके लापता होने की जानकारी दी, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया.

उनका जन्म और पालन-पोषण हांगकांग में हुआ था और उन्हें 'काफी अनुभवी हाइकर' माना जाता था.

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