scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Makar Tarot Rashifal 7 August 2026: वातावरण उत्साही बना रहेगा, परिस्थितियों का लाभ उठाएंगे

Aaj ka Makar (Capricorn) Tarot Card Horoscope, 7 August 2026: वादा पूरा करेंगे. लाभ का प्रतिशत बढ़त पर बना रहेगा. लक्ष्य पर फोकस बना रहेगा. इच्छित सूचनाओं की प्राप्ति होगी. जिम्म्मेदारों का साथ पाएंगे.

Advertisement
X
capricorn horoscope
capricorn horoscope

मकर 
टू ऑफ वांड्स

आज का दिन आप के लिए अवसरों को पहचानने और लक्ष्य हासिल करने पर जोर देने वाला है. आसपास पर गहरी नजर बनाए रखेंगे. संवेदनशीलता से परिणाम संवरेंगे. वातावरण उत्साही बना रहेगा. तेज गति से कदम बढ़ाएंगे. कारोबार की स्थिति बेहतर रहेगी. विभिन्न योजनाओं में प्रयास बढ़ाएंगे. परिस्थितियों का लाभ उठाएंगे. नवीन मामले गति पाएंगे.

कारोबारी स्थितियां अनुकूल रहेंगी. प्रभावपूर्ण प्रदर्शन बनाए रखेंगे. यात्राओं की संभावनाएं बढ़ेंगी. अनुभवों का लाभ मिलेगा. संतुलित प्रयासों में सहजता रखेंगे. सभी पर प्रभाव बनाए रखेंगे. वादा पूरा करेंगे. लाभ का प्रतिशत बढ़त पर बना रहेगा. लक्ष्य पर फोकस बना रहेगा. इच्छित सूचनाओं की प्राप्ति होगी. जिम्म्मेदारों का साथ पाएंगे.

सम्बंधित ख़बरें

परिणाम पक्ष में बनेंगे, स्पर्धा का भाव रखेंगे
मकर राशि वाले पाएंगे मनचाही सफलता, हर कार्य में महसूस करेंगे ऊर्जावान
वित्तीय पक्ष बेहतर रहेगा, जिम्मेदारी बढ़ सकती है
अवहेलना न करें, संपर्क बढ़ाएं
वाणी व्यवहार में संतुलन रहेगा, बात को मजबूती से रख पाएंगे

स्वास्थ्य: शारीरिक दोषों में कमी आएगी. अवरोध दूर होंगे. नियमित गति से आगे बढ़ेंगे.
आर्थिक स्थिति: कारोबार में तेजी पर जोर रहेगा. लाभ में वृद्धि बनी रहेगी. नए अनुबंध बनेंगे.
रिश्ते: दोस्तों से सहयोग पाएंगे. रिश्तों में सामंजस्य रहेगा. एक दूसरे की मदद बनाए रखेंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Dhanu Tarot Rashifal 7 August 2026: रुटीन मामलों पर फोकस बढ़ाएं, घर के बड़ों का सम्मान रखें |
    Vrishchik Tarot Rashifal 7 August 2026: निजी मामलों में मिठास रहेगी, पद प्रतिष्ठा बढ़त पर रहेगी |
    Tula Tarot Rashifal 7 August 2026: मानसिक उलझनों से बाहर निकलें, जिद व क्रोध में आने से बचें |
    Kanya Tarot Rashifal 7 August 2026: पेशेवर प्रभावशाली स्थिति बनाए रखेंगे, लाभ के मौके बनेंगे |
    Singh Tarot Rashifal 7 August 2026: नकारात्मक बातों से असहज नहीं होंगे, आर्थिक मामलों में उत्साह दिखाएंगे |
    बिजली सीधे खिलाड़ी पर आ गिरी, LIVE मैच में फुटबॉलर ने गंवाई जान, Video |
    Kark Tarot Rashifal 7 August 2026: आर्थिक अवरोध दूर होंगे, उच्च प्रदर्शन बनाए रहेंगे |
    Mithun Tarot Rashifal 7 August 2026: विपक्षियों से उलझने से बचेंगे, बातचीत में गंभीर रहें |
    Vrishabh Tarot Rashifal 7 August 2026: लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाएंगे, नियमों को पालन करेंगे |
    Mesh Tarot Rashifal 7 August 2026: सौदों को आगे बढ़ाएंगे, आयोजन में शामिल होंगे
    Advertisement