Dhanu Tarot Rashifal 7 August 2026: रुटीन मामलों पर फोकस बढ़ाएं, घर के बड़ों का सम्मान रखें

धनु



थ्री आफ स्वार्ड्स

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आज का दिन आप के लिए विपरीत स्थितियों में सम्हलकर आगे बढ़ने का संकेतक है. बाहरी व्यक्ति पर जल्द भरोसा करने की चूक न करें. वर्तमान हालात का उचित आंकलन करें और उसके अनुरूप कार्य करें. कारोबार में सकारात्मकता बनाए रखें. सतर्कता से कार्य साधने पर जोर होगा. गोपनीयता पर जोर रहेगा. व्यर्थ बयानबाजी से बचें.

स्वास्थ्य एवं खानपान पर अंकुश रखें. मौसमी सावधानियों को अनदेखा न करें. अनुकूलता का प्रतिशत साधारण होगा. व्यर्थ के उलझाव से बचें. घर के बड़ों का सम्मान रखें. करीबी सहयोगी होंगे. विविध मामलों में योजनानुसार आगे बढ़ें. व्यवस्था का पालन बनाए रखें. आर्थिक स्थिति औसत रहेगी. अवसरों को भुनाने में जल्दी से बचें.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य साधारण बना रहेगा. दिनचर्या में सजगता बनाए रहें. अनुशासन बढ़ाएं.

आर्थिक स्थिति: कामकाज में स्पष्टता बनाए रखें. रुटीन मामलों पर फोकस बढ़ाएं. व्यवस्था पर ध्यान दें.

रिश्ते: घर वालों से सहयोग बना रहेगा. अन्य से अपेक्षा न रखें. निंदा वार्ता से दूर रहें.

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