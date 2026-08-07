Tula Tarot Rashifal 7 August 2026: मानसिक उलझनों से बाहर निकलें, जिद व क्रोध में आने से बचें

तुला

फोर आफ कप्स

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आज का दिन आप के लिए अपनी भाव और विचारों में खोए रहने एवं व्यवहारिक पक्ष पर कमजोर रहने का संकेतक है. आसपास पर नजर बनाए रखें. अन्य से अधिक अपेक्षाए न रखें. अवसरों को पहचानने व स्वीकारने पर बल दें. करीबियों का सहयोग रहेगा. कारोबार में सहजता बनाए रखेंगे. व्यवस्थित ढंग से कार्य करें. मानसिक उलझनों से बाहर निकलें.

घर परिवार में सबसे सामंजस्य बढ़ाएं. अधिकार वर्ग के लोग मददगार बने रहेंगे. प्रबंध से जुड़े कार्य गति पाएंगे. निजी मामलों में सामन्जस्य बनाए रखें. अपनों के दबाव में आने से बचें. जरूरी योजनाएं साझा करने से बचें. विभिन्न सामान की खरीदी बनाए रख सकते हैं. परिवार में समय देंगे. सुविधाओं पर फोकस रहेगा. जल्दबाजी से बचेंगे.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य संकेतों को अनदेखा न करें. रुटीन जांच रखें. अनुशासन बनाए रखें.

आर्थिक स्थिति: अवसरों को भुनाएं. जिम्मेदारों का सम्मान करें. सबसे तालमेल रख़ें.

रिश्ते: घर में अनुकूलन रहेगा. अपनों के लिए सहज रहेंगे. जिद व क्रोध में आने से बचें.

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