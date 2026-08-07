Mithun Tarot Rashifal 7 August 2026: विपक्षियों से उलझने से बचेंगे, बातचीत में गंभीर रहें

मिथुन

टेन आफ स्वार्ड्स

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आज का दिन आप के लिए संपूर्ण समर्पण की भावना से कार्य करने का संकेतक है. अहंकार की भावना का त्याग करें. नियम और अनुशासन से आगे बढ़ें. धैर्य और विश्वास से रुटीन संवारने पर ध्यान दें. प्रतिभा पर भरोसा बढ़ाएं. चिंता से बचते हुए अवरोधों का हल निकालें. लेनदेन में सजगता बनाए रहें. सूझबूझ व तर्कशीलता बनाए रखें.

व्यवहार में स्पष्टता बनाए रहें. विविधि मामलों में निरंतर प्रयास बनाए रखें. विपक्षी सक्रियता बनाए रख सकते हैं. धूर्तों की संगति से बचें. पेशेवर मामलों में सावधानी बनाए रहें. लोभ प्रलोभन में नहीं आएं. सकारात्मक नजरिया बनाए रखें. निर्णय लेने में स्पष्टता बनाए रहेंगे. विपक्षियों से उलझने से बचेंगे. व्यवस्था में उचित बदलाव पर बल दें.

स्वास्थ्य: सेहत सामान्य रहेगी. खानपान पर फोकस रखें. संवेदनशीलता से काम लें. तैयारी बढ़ाएं.

आर्थिक स्थिति: कारोबार में सक्रियता बढ़ाएं. समय पर लक्ष्य पाने की कोशिश होगी. अनिर्णय की स्थिति से बचें.

रिश्ते: घर का वातावरण सामान्य रहेगा. संबंधों में असहजता न बढ़ने दें. बातचीत में गंभीर रहें.

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