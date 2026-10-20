कभी गल्फ, कभी पहाड़... अब इस अमेरिकी राज्य का नाम बदलना चाहते हैं ट्रंप

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अमेरिकी राज्य न्यू मैक्सिको का नाम बदलने की मांग की है. उन्होंने कहा कि इस राज्य का नाम तुरंत बदलकर 'न्यू अमेरिका' कर देना चाहिए. ट्रंप ने सोमवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर यह बात कही. उन्होंने लिखा कि अमेरिका, मैक्सिको नहीं है, बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका है.

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ट्रंप का दावा है कि नाम बदलने से राज्य की पहचान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी. उन्होंने यह भी कहा कि इससे लोगों के घरों की कीमत और उनकी आमदनी बढ़ सकती है. ट्रंप ने अपने पोस्ट में न्यू मैक्सिको के चुनावों पर भी सवाल उठाए. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि नाम बदलने से शायद राज्य के चुनाव भी ईमानदार हो जाएं.

पहले भी उठा चुके हैं नाम बदलने की मांग

ट्रंप इससे पहले सितंबर में भी न्यू मैक्सिको का नाम बदलकर 'न्यू अमेरिका' करने की बात कह चुके हैं. उस समय उन्होंने सोशल मीडिया पर एक ऐसा नक्शा साझा किया था, जिसमें राज्य का नाम बदलकर 'न्यू अमेरिका' दिखाया गया था. उन्होंने एक वीडियो में भी इस नाम का इस्तेमाल किया था. न्यू मैक्सिको की गवर्नर मिशेल लुजान ग्रिशम ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था. उन्होंने कहा था कि राज्य का नाम उसके इतिहास से जुड़ा है और इस पर बहस नहीं होनी चाहिए.

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New Mexico should immediately change its name to New America. We are not Mexico, we are the United States of America! The name would add great value and prestige to the State! Home Values and Incomes would rise, and you would be even prouder while saluting our beautiful American Flag! Maybe even the Crooked Elections, that New Mexico is known for, would become honest again! President DONALD J. TRUMP ( TS: Oct 19 2026, 3:06 PM ET )​‍‌​​‌​‌‌‍‌‍​‍​​‍‍‌​‍‌​‍‌‍‍‌​‍‍‌​‍‌​‌ — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) October 19, 2026

नाम बदलने के लिए क्या ट्रंप के पास अधिकार है?

इस सवाल का जवाब है नहीं. दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति अकेले किसी राज्य का आधिकारिक नाम नहीं बदल सकते. न्यू मैक्सिको का नाम बदलने के लिए राज्य के संविधान में संशोधन करना होगा. इसके लिए राज्य की विधायिका की मंजूरी और फिर वोटर्स की सहमति जरूरी होगी. ट्रंप संघीय सरकारी विभागों से किसी राज्य के लिए नया नाम इस्तेमाल करने को कह सकते हैं, लेकिन इससे राज्य का आधिकारिक नाम अपने आप नहीं बदल जाएगा.

मालूम हो, ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में कई जगहों के नाम बदलने की पहल कर चुके हैं. जनवरी 2025 में उन्होंने गल्फ ऑफ मेक्सिको का नाम बदलकर 'गल्फ ऑफ अमेरिका' करने का आदेश दिया था. इसी दौरान अलास्का की चोटी डेनाली का नाम फिर से 'माउंट मैकिनले' कर दिया गया.

यह भी पढ़ें: होर्मुज के बाद अब महासागर की बारी! ट्रंप बोले- 'ट्रंप ओशन' या 'ओशन ऑफ द अमेरिकाज'

वहीं अगस्त 2026 में उन्होंने लेक ओंटारियो का नाम अमेरिकी सरकारी इस्तेमाल के लिए 'लेक अमेरिका' करने का आदेश भी दिया. उन्होंने अटलांटिक या प्रशांत महासागर का नाम बदलने का विचार भी रखा था. उन्होंने कहा कि प्रशांत महासागर का नाम बदलकर 'ट्रंप ओशन' या 'ओशन ऑफ द अमेरिकाज' कर देना चाहिए.

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