कप्तानी में इतिहास रचने के बाद बिहार टीम से OUT हुए वैभव सूर्यवंशी... रेलवे के खिलाफ नहीं खेले, जानें पूरा मामला

15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने शनिवार (14 नवंबर) को इतिहास रच दिया था. वह मेन्स टी20 क्रिकेट में किसी टीम की कप्तानी करने वाले दुनिया के सबसे युवा कप्तान बने थे. उन्होंने इंदौर के होलकर स्टेडियम में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) 2026-27 के एलीट ग्रुप-बी मुकाबले में सौराष्ट्र के खिलाफ बिहार की कमान संभाली थी. हालांकि, कप्तान के तौर पर उनका पहला मैच यादगार नहीं रहा. वैभव बल्ले से बड़ी पारी नहीं खेल सके और बिहार को भी पांच विकेट से हार का सामना करना पड़ा.

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बिहार की टीम सोमवार (16 नवंबर) को अपना दूसरा मुकाबला रेलवे के खिलाफ खेलने उतरी, लेकिन इस मैच में वैभव सूर्यवंशी का हिस्सा नहीं बने. उनकी जगह सूरज कश्यप ने बिहार की कप्तानी की, जबकि वैभव की गैरमौजूदगी में आलोक कुमार ने आयुष लोहारुका के साथ पारी की शुरुआत की. यह मुकाबला इंदौर के द डेली कॉलेज ग्राउंड में खेला गया था, जिसमें बिहार ने चार विकेट से दर्ज की.

इस कारण टीम से बाहर हुए वैभव

वैभव सूर्यवंशी के दूसरे मैच में नहीं खेलने की वजह आगामी एसीसी मेन्स एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 है. इस टूर्नामेंट के लिए उनका चयन इंडिया-ए टीम में हुआ है. प्रतियोगिता 19 नवंबर से शुरू होनी है और वैभव इसके लिए भारतीय टीम के साथ जुड़ चुके हैं. इसी कारण वह रेलवे के खिलाफ बिहार की ओर से चयन के लिए उपलब्ध नहीं थे. हालांकि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने शुरुआती दो मैचों के लिए वैभव को टीम का कप्तान नियुक्त किया था.

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सौराष्ट्र के खिलाफ अपने पहले मुकाबले में वैभव ने 12 गेंदों पर 18 रन बनाए थे. उनकी पारी में दो चौके और एक छक्का शामिल रहा. उन्होंने आलोक कुमार के साथ पहले विकेट के लिए 13 रन जोड़े. इसके बाद आयुष लोहारुका के साथ दूसरे विकेट के लिए 22 रनों की साझेदारी की. वैभव को पारी के पांचवें ओवर की पांचवीं गेंद पर चेतन सकारिया ने कैच एंड बोल्ड किया. आलोक ने 9 गेंदों पर 4 और आयुष ने 9 गेंदों पर 9 रन बनाए.

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एसीसी मेन्स एशिया कप राइजिंग स्टार्स में वैभव सूर्यवंशी के सामने ओपनिंग की जगह हासिल करने की चुनौती भी होगी. इंडिया-ए टीम में उनके अलावा अभिषेक शर्मा और प्रभसिमरन सिंह जैसे बल्लेबाज भी शामिल हैं. वैभव को टी20 प्रारूप में ओपनिंग का मजबूत दावेदार माना जाता, लेकिन यह टूर्नामेंट वनडे प्रारूप में खेला जाएगा. सभी मुकाबले 50 ओवर के होंगे. ऐसे में टीम मैनेजमेंट को ओपनिंग जोड़ी तय करने के लिए मशक्कत करनी होगी.

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