अंडमान-निकोबार में पहली बार मना छठ महापर्व, LG बोले- प्रकृति के प्रति आभार जताने का मौका

अंडमान और निकोबार में पहली बार छठ पूजा मनाई गई. सोमवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समहू में श्रद्धालुओ ने उगते सूर्य को अर्घ्य दिया. पहली बार यहां छठ के मौके पर सार्वजनिक छुट्टी घोषित की गई.



अंडमान-निकोबार के उपराज्यपाल दिनेश शर्मा ने छठ पूजा के लिए सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की थी. उन्होंने कहा कि छठ पूजा का बहुत सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व है. रविवार को श्रद्धालुओं ने डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया था. दिनेश शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे. उनके साथ सांसद विष्णु पद रे और मुख्य सचिव ज्ञानेश भारती भी पहुंचे थे.

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प्रशासन ने छठ पूजा के लिए काफी तैयारी की थी. साफ-सफाई का खास ध्यान रखा गया था. जगह-जगह बैरिकेडिंग की गई थी और सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए थे. उपराज्यपाल ने लोगों को छठ पूजा की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह त्योहार प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करता है. उन्होंने कहा, 'यह त्योहार भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, पारिवारिक मूल्यों और सामाजिक एकता को भी दर्शाता है.'

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साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि इन द्वीपों की अलग पहचान इसलिए है क्योंकि यहां सभी धर्मों के लोग आपसी सद्भाव के साथ रहते हैं. उन्होंने कहा, 'छठ पूजा जैसे त्योहार भाईचारे, एकता और सामाजिक सद्भाव को और मजबूत करते हैं.'

ड्रोन से की गई निगरानी

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पुलिस उप महानिरीक्षक (कानून-व्यवस्था) राजेश देव ने बताया कि यह त्योहार बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ. श्रद्धालुओं की सुरक्षा और समु्द्र में निगरानी के लिए ड्रोन यूनिट को भी तैनात किया गया था. उन्होंने कहा, 'इस बार हमने श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समुद्र में निगरानी रखने के लिए अपनी ड्रोन यूनिट को तैनात किया था.'

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