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बैट, बॉल और कुल्हड़ चाय... मुंबई की सड़कों पर सचिन के साथ दिखे प्रिंस विलियम और केट

सचिन तेंदुलकर के साथ मुंबई की सड़कों पर उतरे प्रिंस विलियम और केट ने शाही प्रोटोकॉल से इतर देसी अंदाज में वक्त बिताया. दोनों ने स्कूली छात्राओं के साथ गली क्रिकेट खेला और कुल्हड़ में मुंबई की मशहूर कटिंग चाय का स्वाद लिया. दिलचस्प बात यह रही कि कार्यक्रम में शामिल छात्राओं को भी पहले से पता नहीं था कि उनसे मिलने ब्रिटेन का शाही जोड़ा आने वाला है.

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सचिन के साथ गली क्रिकेट... (Photo: AFP)
सचिन के साथ गली क्रिकेट... (Photo: AFP)

ब्रिटेन के शाही जोड़े प्रिंस विलियम और प्रिंसेस केट का मुंबई में अंदाज कुछ ऐसा रहा, जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की होगी. बैट, बॉल और कुल्हड़ वाली चाय... ब्रिटेन के भावी राजा और रानी ने मुंबई की सड़कों पर क्रिकेट के महानायक सचिन तेंदुलकर के साथ देसी रंग में वक्त बिताया. दोनों ने स्कूली छात्राओं के साथ गली क्रिकेट खेला और बरगद के पेड़ के नीचे बनी एक चाय की दुकान पर मुंबई की मशहूर कटिंग चाय का स्वाद लिया. शाही मेहमानों का स्वागत भी पारंपरिक ढोल-ताशा के साथ किया गया.

सोमवार को मुंबई के बैलार्ड एस्टेट इलाके में एन मोरारजी रोड पर यह खास कार्यक्रम आयोजित किया गया. यहां पुरानी बलुआ पत्थर की इमारतें और छोटी-छोटी बालकनियां इलाके को औपनिवेशिक दौर की याद दिलाती हैं. सचिन तेंदुलकर के साथ प्रिंस विलियम और प्रिंसेस केट ने स्कूली छात्राओं के साथ गली क्रिकेट खेला. गली क्रिकेट संकरी गलियों में कम जगह के बीच खेला जाने वाला क्रिकेट है.

इस दौरान शाही जोड़े को एक चाय की दुकान पर कुल्हड़ में 'कटिंग चाय' परोसी गई. मुंबई की मशहूर कटिंग चाय यानी आधे कप की चाय का दोनों ने लुत्फ उठाया. चाय की दुकान एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे थी. तीनों हैमिल्टन स्टूडियो के बाहर भी नजर आए. यह भारत के सबसे पुराने फोटोग्राफी स्टूडियो में शामिल है.

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इस कार्यक्रम की गोपनीयता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें हिस्सा लेने वाली छात्राओं को भी पता नहीं था कि उनसे मिलने कौन आ रहा है. नागपाड़ा स्थित अंजुमन इस्लाम के बेगम शरीफा कलसेकर गर्ल्स इंग्लिश स्कूल की आठवीं कक्षा की छात्राएं बतूल फातिमा शेख और उम्मे हानी ने बताया कि शिक्षकों ने 16 नवंबर को एक कार्यक्रम होने की जानकारी दी थी और इच्छुक छात्राओं से इसमें शामिल होने को कहा था.

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दिवाली की छुट्टियों के कारण दोनों ने कार्यक्रम के लिए अपना नाम लिखवा दिया, लेकिन उन्हें मेहमानों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी. जब बतूल को बताया गया कि आने वाले मेहमान प्रिंस ऑफ वेल्स हैं तो वह हैरान रह गईं. उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, 'ओह! मैंने उनके बारे में पढ़ा है.'

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प्रिंस विलियम-प्रिंसेस केट... मुंबई की गलियों में सचिन का साथ (Photo: AFP)

प्रिंस विलियम और प्रिंसेस केट सोमवार को तीन दिवसीय भारत दौरे पर मुंबई पहुंचे. यह दोनों की भारत की दूसरी आधिकारिक यात्रा है. इससे पहले अप्रैल 2016 में भी दोनों भारत आए थे. उस दौरान उन्होंने भूटान का दौरा भी किया था.

मुंबई में दोनों का कार्यक्रम सिर्फ क्रिकेट और खानपान तक सीमित नहीं है. शाही जोड़े के शहर की मेट्रो रेल में सफर करने और बॉलीवुड की हस्तियों से मुलाकात करने का भी कार्यक्रम है. इस दौरे में भारत और ब्रिटेन के बीच संस्कृति, खेल, सिनेमा और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े संबंधों को प्रमुखता दी जा रही है.

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क्या है अर्थशॉट प्राइज, जिसके लिए भारत आए हैं विलियम-कैट?

प्रिंस विलियम ने साल 2020 में अर्थशॉट प्राइज की शुरुआत की थी. इसका मकसद पर्यावरण से जुड़ी दुनिया की बड़ी चुनौतियों के समाधान तलाशना और उन पर काम करने वाले नए विचारों और परियोजनाओं को प्रोत्साहित करना है. इस साल इस पुरस्कार का छठा संस्करण आयोजित किया जा रहा है.

इसमें पांच विजेताओं को अपने पर्यावरण संरक्षण से जुड़े प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए एक-एक मिलियन पाउंड की राशि दी जाएगी. इस बार का समारोह अब तक का सबसे बड़ा आयोजन बताया जा रहा है. बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट समेत कई चर्चित हस्तियों के इसमें शामिल होने की उम्मीद है. ब्रिटिश पॉप ग्रुप टेक दैट भी समारोह में प्रस्तुति देगा.

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न शाही प्रोटोकॉल, न औपचारिकता... सचिन के साथ मस्ती के मूड में विलियम-केट. (Photo: AFP)

केट मिडलटन के लिए भी यह भारत दौरा खास है. 2024 में कैंसर के इलाज के लिए कीमोथेरेपी से गुजरने के बाद यह उनका सबसे हाई-प्रोफाइल विदेशी कार्यक्रम है. हालांकि, मई 2026 में वह इटली के दो दिवसीय दौरे पर गई थीं. वह यात्रा बच्चों के शुरुआती विकास से जुड़े उनके काम पर केंद्रित थी. दोनों इससे पहले दिसंबर 2022 में बोस्टन में अर्थशॉट प्राइज समारोह में साथ पहुंचे थे.

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भारत दौरे का समापन नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के साथ होगा. इस यात्रा के जरिए स्वच्छ ऊर्जा, टिकाऊ परिवहन, नवाचार और व्यापार जैसे क्षेत्रों में भारत-ब्रिटेन सहयोग को भी रेखांकित किया जाएगा.

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