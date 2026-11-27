कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ओवैसी, RSS और विश्व हिंदू परिषद पर धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि ओवैसी कट्टरपंथी मुस्लिमों को भड़काने का काम करते हैं, जबकि RSS और विश्व हिंदू परिषद कट्टरपंथी हिंदुओं को भड़काते हैं. उनके मुताबिक, दोनों पक्ष अपनी राजनीतिक मौजूदगी बनाए रखने के लिए इस तरह की राजनीति करते हैं.

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दिग्विजय सिंह शुक्रवार दोपहर करीब 3 बजे अपनी 'सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा' लेकर झांसी पहुंचे थे. यहां पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने सनातन धर्म, हिंदुत्व, बीजेपी की राजनीति, चुनाव आयोग और INDIA गठबंधन में सीट बंटवारे जैसे मुद्दों पर अपनी बात रखी.



'सनातन धर्म के नाम पर थोपा जा रहा हिंदुत्व'



दिग्विजय सिंह ने कहा कि देश में सनातन धर्म के नाम पर हिंदुत्व थोपा जा रहा है. उन्होंने कहा कि सनातन धर्म की मूल भावना प्रेम, सद्भाव, सत्य, अहिंसा और करुणा है. यह सभी धर्मों का सम्मान करना सिखाता है.

उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा समय में हिंदुत्व के नाम पर समाज में नफरत और ध्रुवीकरण फैलाया जा रहा है. उनके मुताबिक, सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा का मकसद लोगों को सनातन धर्म के मूल संदेश से परिचित कराना और समाज में आपसी प्रेम और सद्भाव को मजबूत करना है.



ओवैसी और चंद्रशेखर के गठबंधन पर क्या बोले?



ओवैसी और चंद्रशेखर के गठबंधन को लेकर पूछे गए सवाल पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि बीजेपी की राजनीति में ओवैसी कट्टरपंथी मुस्लिमों को भड़काते हैं, जबकि RSS और विश्व हिंदू परिषद कट्टरपंथी हिंदुओं को भड़काने का काम करती हैं.

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उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों पक्षों की ऐसी राजनीति से समाज में विभाजन पैदा होता है. उनके मुताबिक, इस तरह की राजनीति का मकसद अपनी राजनीतिक मौजूदगी बनाए रखना है.



चुनाव आयोग पर पक्षपात का आरोप



कांग्रेस नेता ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग का निष्पक्ष होना जरूरी है, लेकिन मौजूदा चुनाव आयोग पक्षपात कर रहा है.

दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि लोकतंत्र और संविधान खतरे में हैं. उन्होंने कहा कि उनकी यात्रा के जरिए लोगों को इन मुद्दों के प्रति भी जागरूक किया जा रहा है.



राम कथाओं को लेकर BJP पर निशाना



राम कथाओं के जरिए बीजेपी की सत्ता में वापसी से जुड़े सवाल पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि कथाओं का अपना महत्व और आकर्षण होता है. हालांकि, उनके मुताबिक, कथा के जरिए दिया जाने वाला संदेश सनातन धर्म की मूल भावना के अनुरूप होना चाहिए.

उन्होंने कहा कि कथा का उद्देश्य समाज में प्रेम, सद्भाव और सभी धर्मों के प्रति सम्मान की भावना पैदा करना होना चाहिए. किसी भी कथा के जरिए कटुता या वैमनस्य नहीं फैलना चाहिए.





सपा के साथ सीट बंटवारे पर बोले- प्रक्रिया में शामिल नहीं



समाजवादी पार्टी के साथ सीट बंटवारे और सम्मानजनक सीटें मिलने के सवाल पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि वह इस पूरी प्रक्रिया में शामिल नहीं हैं. इसलिए उन्हें सीटों के बंटवारे और बातचीत को लेकर कोई जानकारी नहीं है.



राम मंदिर में चंदा चोरी का मुद्दा भी उठाया



दिग्विजय सिंह ने अपनी 'सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा' को जन-जागृति का अभियान बताया. उन्होंने राम मंदिर में चंदा चोरी के मुद्दे का भी जिक्र किया.

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उनका कहना था कि यात्रा के जरिए सनातन धर्म की मूल भावना, सामाजिक सद्भाव और लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि सनातन धर्म को किसी एक विचारधारा तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए.

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