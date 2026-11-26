बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की वापसी को लेकर विवाद तेज हो गया है. अमेरिका के पूर्व पेंटागन अधिकारी माइकल रुबिन ने बांग्लादेश की तारिक रहमान सरकार को सख्त चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि अगर शेख हसीना को कोई नुकसान पहुंचता है तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश सरकार जिम्मेदार होगी.

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न्यूयॉर्क में 'बांग्लादेश का भविष्य' नाम से आयोजित एक सेमिनार में रुबिन ने यह बात कही. उन्होंने भारत से भी अपील की कि वह बांग्लादेश के सामने अपने रुख में कोई समझौता न करे. रुबिन ने अमेरिकी राजदूत और दूसरे देशों के राजनयिकों से भी यही संदेश ढाका तक पहुंचाने को कहा.

दरअसल, इस कार्यक्रम में शेख हसीना मुख्य अतिथि थीं. उन्होंने ऑनलाइन हिस्सा लिया. हसीना 2024 में छात्र आंदोलन के दौरान बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गई थीं. तब से वह भारत में रह रही हैं.

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16 दिसंबर को बांग्लादेश लौटने का ऐलान

शेख हसीना ने इस हफ्ते 16 दिसंबर को बांग्लादेश लौटने की तारीख बताई है. बांग्लादेश में 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है. इसी बीच देश में हिंसा और राजनीतिक तनाव की खबरें सामने आ रही हैं. हसीना की पार्टी अवामी लीग पर प्रतिबंध लगा हुआ है. पार्टी ने BNP सरकार पर उनकी वापसी में रुकावट डालने का आरोप लगाया है. अवामी लीग के कार्यकर्ता भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं.

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हालांकि, हसीना की वापसी आसान नहीं दिख रही है. 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोप में उन्हें उनकी गैरमौजूदगी में मौत की सजा सुनाई गई है. उस आंदोलन में 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी.

बांग्लादेश सरकार कह चुकी है कि लौटने पर हसीना को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा. ऐसे में उनकी वापसी को लेकर कई सवाल बने हुए हैं.

बांग्लादेश सरकार प्रत्यर्पण पर अड़ी

शेख हसीना ने पासपोर्ट के लिए आवेदन किया है और बांग्लादेश सरकार से उन्हें वापस लाने के लिए राष्ट्रीय विमान सेवा की फ्लाइट की व्यवस्था करने की अपील की है. वहीं, बांग्लादेश सरकार भारत से उनके प्रत्यर्पण की मांग पर अड़ी हुई है.

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बांग्लादेश के विदेश मामलों के राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने कहा है कि किसी आतंकवादी को प्रत्यर्पण के अलावा किसी दूसरे तरीके से वापस आने की अनुमति नहीं दी जाएगी. उनके मुताबिक, हसीना को हथकड़ी लगाकर ही वापस लाया जा सकता है.

हसीना के प्रत्यर्पण के लिए पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज की जरूरत को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं. इसी वजह से यह चर्चा है कि क्या तारिक रहमान सरकार उनकी वापसी की प्रक्रिया में देरी करना चाहती है.

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माइकल रुबिन बांग्लादेश के राजनीतिक हालात पर पहले भी बयान देते रहे हैं. वह पूर्व पेंटागन अधिकारी हैं और 2002 से 2004 के बीच अमेरिकी रक्षा विभाग में काम कर चुके हैं. इससे पहले उन्होंने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने वाले मोहम्मद यूनुस पर जमात-ए-इस्लामी से जुड़े आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था. उन्होंने अमेरिका से जमात-ए-इस्लामी को आतंकवादी संगठन घोषित करने की अपील भी की थी.

रुबिन ने यूनुस को लोकतंत्र का दुश्मन बताया था. उनका कहना था कि अवामी लीग को बाहर रखकर कराया गया चुनाव अपनी वैधता खो देगा. यह बयान 12 फरवरी को हुए बांग्लादेश चुनाव से पहले आया था. इस चुनाव के बाद तारिक रहमान के नेतृत्व वाली BNP सत्ता में लौटी.

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अमेरिकी दूतावास में जमात की घुसपैठ का भी लगाया आरोप

मार्च में अमेरिकी संसद परिसर के रेयबर्न हाउस ऑफिस बिल्डिंग में एक कार्यक्रम के दौरान रुबिन ने बांग्लादेश में इस्लामी कट्टरपंथ बढ़ने और अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़ने की बात कही थी.

हाल ही में उन्होंने आरोप लगाया कि जमात-ए-इस्लामी ने ढाका स्थित अमेरिकी दूतावास में स्थानीय कर्मचारियों के जरिए घुसपैठ की है. Firstpost में लिखे एक लेख में उन्होंने इस आशंका का भी जिक्र किया कि हसीना के सत्ता से हटने के बाद बांग्लादेश में फैली अव्यवस्था में इसकी भूमिका हो सकती है.

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रुबिन ने 2020 की अमेरिकी विदेश विभाग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि ढाका स्थित अमेरिकी दूतावास में 511 स्थानीय कर्मचारी और 139 सीधे नियुक्त कर्मचारी थे. उन्होंने इतने बड़े स्तर पर स्थानीय कर्मचारियों की नियुक्ति के दौरान की गई जांच पर सवाल उठाए.

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