सऊदी अरब में बड़े खतरे का अलर्ट! 3 जोरदार धमाकों से दहली राजधानी रियाद

सऊदी अरब की राजधानी रियाद में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है. संभावित खतरे के मद्देनजर सऊदी अरब ने शुरुआती चेतावनी जारी की, जिसके बाद शहर में तीन धमाकों की आवाजें सुनाई देने की खबर सामने आई. हालांकि, इन धमाकों की वजह क्या थी और उनसे किसी तरह का नुकसान हुआ या नहीं, इसकी तत्काल पुष्टि नहीं हो सकी.

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समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, रियाद को निशाना बनाकर संभावित खतरे की चेतावनी जारी की गई थी. इसके बाद स्थानीय लोगों ने शहर में तीन धमाकों की आवाजें सुनने को मिलीं. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि धमाकों का संबंध किसी मिसाइल या ड्रोन हमले से था या नहीं.

यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है, जब सऊदी अरब में हवाई हमलों का खतरा बढ़ा हुआ है. एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार, सोमवार को सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ने आने वाले ड्रोन और मिसाइलों की सूचना दी थी.

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वहीं, रियाद का किंग खालिद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पहले हुए हमले के बाद बंद था. हालांकि, इन घटनाओं और रियाद में सुने गए तीन धमाकों के बीच सीधा संबंध अभी स्पष्ट नहीं है.

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यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों की ओर से सऊदी अरब के हवाई अड्डों और तेल प्रतिष्ठानों को निशाना बनाए जाने की घटनाओं के बाद क्षेत्रीय तनाव बढ़ा है. रियाद में ताजा चेतावनी और धमाकों की खबर के बाद स्थिति पर नजर रखी जा रही है. फिलहाल धमाकों के कारण, संभावित नुकसान और किसी के हताहत होने को लेकर आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है.



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