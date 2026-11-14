आज 14 नवंबर 2026 वृष राशिफल: वृष राशि वालों को आज धैर्य से लेना होगा काम, व्यापार में जल्दबाजी से बचें

वृष- विनय और विवेक से मामले हल करने का प्रयास बनाए रखें. अपनों की सीख और सलाह से कदम आगे बढ़ाएंगे. व्यापार में उतावली न दिखाएं. धैर्य से काम लें. स्मार्ट डिले की नीति अपनाएं. व्यवस्था पर भरोसा बढ़ाएं. सफलता सामान्य रहेगी. परिस्थितियां मिश्रित बनी रह सकती हैं. लोभ-प्रलोभन में न आएं. उचित विचार-विमर्श के बाद ही समझौते करें. अधिक बोझ उठाने से बचें. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें. परिजनों की सलाह से आगे बढ़ेंगे. अपना वादा पूरा करने का प्रयास करें.
नौकरी-व्यवसाय- पेशेवरता पर जोर रहेगा. किसी के बहकावे में न आएं. कार्य-व्यापार में निरंतरता बनाए रखें. साहस और संपर्क बढ़ाएं. अपनी दिनचर्या को बेहतर बनाएं. उद्योग-व्यवसाय से जुड़े प्रयास पहले की तरह जारी रहेंगे.
धन-संपत्ति- वित्तीय मामलों में अप्रत्याशित स्थिति बनी रह सकती है. अपरिचित लोगों से दूरी रखें. अफवाहों से प्रभावित न हों. सूझबूझ से काम लें और नियमों का पालन करें. व्यवस्था पर भरोसा बनाए रखें.
प्रेम-मैत्री- अपनी बात कहने में संकोच हो सकता है. सहजता से अपना पक्ष रखें. संबंधों में सामंजस्य बढ़ाएं. कोई जरूरी सूचना मिल सकती है. भावावेश में प्रतिक्रिया न दें. सभी को साथ लेकर चलें. प्रेम पक्ष मध्यम रहेगा. अपनी वाणी और व्यवहार मधुर रखें. गोपनीयता बनाए रखने पर जोर रहेगा. करीबी लोगों का सहयोग मिलेगा.
स्वास्थ्य-मनोबल- तैयारियों पर जोर बढ़ाएं. अंधविश्वास से बचें. विनम्रता से काम लें और जिद छोड़ें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. योजना बनाकर आगे बढ़ें.
आज का उपाय: महाबली हनुमानजी की पूजा-वंदना करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान करें और उनका उपयोग बढ़ाएं. जरूरतमंद और पीड़ित लोगों की मदद करें.
शुभ अंक : 5, 6 और 8
शुभ रंग : सिल्वर