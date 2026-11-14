आज 14 नवंबर 2026 मेष राशिफल: मेष राशि वालों के लिए आज का दिन शुभ, नौकरी-व्यापार में मिलेगी सफलता, रिश्तों में आएगी मजबूती

मेष- भाग्य वृद्धि की संभावनाएं मजबूत होंगी. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. धार्मिक एवं मनोरंजक यात्राएं संभव हैं. नए कार्य की शुरुआत करने का योग है. विभिन्न पेशेवर गतिविधियों से जुड़ेंगे. मनोरंजन में रुचि बढ़ेगी. सभी क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करेंगे. मित्रों का साथ मिलेगा. पेशेवर शिक्षा पर जोर देंगे. सुखद परिणाम प्राप्त होंगे. योजनाओं पर अमल बढ़ाएंगे. अध्यात्म में रुचि लेंगे. लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ेंगे. सभी मामले पक्ष में रहेंगे. आर्थिक मजबूती बनी रहेगी.

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नौकरी-व्यवसाय- योजनाओं को गति देंगे. कामकाज में तेजी बनाए रखेंगे. अड़चनें और बाधाएं स्वतः दूर होंगी. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. पेशेवर लोग अच्छा प्रदर्शन करेंगे. कार्यक्षेत्र में पहल बढ़ाएंगे.

धन-संपत्ति- वित्तीय जोखिम ले सकते हैं. लक्ष्य प्राप्त करने पर जोर देंगे. पेशेवर मोर्चे पर बेहतर प्रदर्शन बनाए रखेंगे. अपने संकल्पों को पूरा करेंगे. परिस्थितियों में सकारात्मकता बढ़ेगी.

प्रेम-मैत्री- घर में आनंद का माहौल रहेगा. परिजनों का सहयोग मिलेगा. प्रेम और स्नेह से जुड़े प्रयासों को बल मिलेगा. रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे. संबंधों में मजबूती आएगी और आपसी तालमेल सुधरेगा. सभी को साथ लेकर चलेंगे. भावनात्मक प्रयास प्रभावी रहेंगे. समकक्षों का साथ और समर्थन मिलेगा.

स्वास्थ्य-मनोबल- एकाग्रता बढ़ेगी. अनुकूलता बनी रहेगी. दूसरों के प्रति सहयोग का भाव रहेगा. शैक्षिक मामले बेहतर होंगे. अपनी सोच सकारात्मक और ऊंची रखें. आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे.

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आज का उपाय: महाबली हनुमानजी के दर्शन करें. तेल और तिल का दान करें. शनिदेव का स्मरण करें. तीर्थ यात्रा पर जाएं.

शुभ अंक : 5, 8 और 9

शुभ रंग : गहरा भूरा

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