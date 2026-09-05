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रूस-यूक्रेन जंग पर 72 घंटे का ब्रेक, अमेरिकी दूतों के दौरे के बीच पुतिन का ऐलान

अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर के मॉस्को दौरे के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 72 घंटे के लिए कीव पर हमले रोकने का ऐलान किया है.

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रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (फोटो: रायटर्स)
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (फोटो: रायटर्स)

यूक्रेन जंग के बीच रूस ने 72 घंटे के लिए कीव पर हमले रोकने का ऐलान किया है. क्रेमलिन के मुताबिक, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कीव पर हमले रोकने के लिए 72 घंटे का समय दिया है. यह ऐलान ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर मॉस्को पहुंचे. दोनों रूस-यूक्रेन जंग खत्म करने की रुकी हुई कोशिशों को फिर से आगे बढ़ाने के लिए पहुंचे हैं. 

राष्ट्रपति के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने रूसी समाचार एजेंसी तास को बताया कि पुतिन ने आदेश दिया है कि आज आधी रात से तीन दिनों तक कीव पर कोई हमला नहीं किया जाएगा. उनका कहना है कि यह आदेश विटकॉफ और कुशनर की प्रस्तावित यात्रा की तैयारियों को लेकर है. कीव का कहना है कि यह यात्रा रविवार को होगी.

बता दें, अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर की यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब दोनों ओर से हवाई हमले बढ़ रहे हैं. क्रेमलिन पिछले साढ़े चालों से अपने पड़ोसी पर हमला कर रहा है. यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की ने शुक्रवार को कहा कि यूक्रेन स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर की यात्रा के दौरान हवाई हमले रोक देगा और मॉस्को से भी ऐसा ही करने की अपील की है. 

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यह भी पढ़ें: कीव में रूस का बड़ा ड्रोन अटैक, यूक्रेन की टॉप सुरक्षा एजेंसी हेडक्वार्टर को बनाया निशाना, जेलेंस्की ने दी खुली धमकी

दरअसल, पिछले छह महीने में अमेरिका की युद्ध खत्म कराने की कोशिशों की रफ्तार धीमी हुई है. इसका एक कारण ये भी है कि पिछले छह महीने  में अमेरिका का ध्यान ईरान के साथ चल रही जंग पर ज्यादा है. विटकॉफ और जेरेड कुशनर की पिछली मॉस्को यात्रा जनवरी में हुई थी. तब दोनों ने क्रेमलिन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी. 

तास की रिपोर्ट के मुताबिक, मॉस्को पहुंचने पर रूसी दूत किरिल दिमित्रिएव ने एयरपोर्ट पर विटकॉफ और जेरेड कुशनर का स्वागत किया. उन्होंने मुलाकात की तस्वीरें भी साझा की हैं. साथ ही लिखा है, "मॉस्को में शांतिदूतों का स्वागत है."

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