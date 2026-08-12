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पूर्व अमेरिकी मरीन रॉबर्ट गिलमैन को रूस ने किया रिहा, ट्रंप ने पुतिन से बातचीत के बाद की घोषणा

डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को बताया कि 2022 में रूस में हिरासत में लिए गए पूर्व अमेरिकी मरीन रॉबर्ट गिलमैन को रूस ने मानवीय आधार पर रिहा कर दिया है.

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ट्रंप ने रूस से रॉबर्ट गिलमैन की रिहाई की घोषणा की. (photo: ITG)
ट्रंप ने रूस से रॉबर्ट गिलमैन की रिहाई की घोषणा की. (photo: ITG)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर घोषणा की कि 2022 में बाइडन प्रशासन के दौरान रूस में हिरासत में लिए गए पूर्व अमेरिकी मरीन और अमेरिकी नागरिक रॉबर्ट गिलमैन रिहा होकर स्वदेश लौट रहे हैं. रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत के बाद रूस ने बिना किसी कैदी की अदला-बदली के मानवीय आधार पर गिलमैन को रिहा किया गया है. रॉबर्ट अपनी मां नैंसी और अमेरिकी प्रतिनिधियों के साथ विमान में सवार होकर वाशिंगटन डीसी स्थित एंड्रयूज एयर फोर्स बेस पर उतरेंगे, जहां उनका स्वागत किया जाएगा.

राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि उन्होंने रिहाई के बाद रॉबर्ट से बात की है. बातचीत के दौरान रॉबर्ट ने अमेरिका उतरते ही एक शानदार चीजबर्गर खाने की इच्छा जताई, जिसे ट्रंप ने पूरा करने का वादा किया है.

ट्रंप ने कहा कि उनके प्रशासन ने विदेशों में हिरासत में लिए गए अमेरिकियों को वापस लाने को प्राथमिकता दी है और रिकॉर्ड स्तर पर लोगों को उनके परिवारों से मिलाया है. हाल ही में वापस लाए गए अन्य लोगों में पेंसिल्वेनिया के इतिहास के टीचर मार्क फोगेल शामिल हैं जो मॉस्को के एक स्कूल में पढ़ाते थे. फोगेल को 2021 में जेल में डाल दिया गया था और मारिजुआना रखने के आरोप में 14 साल की सजा सुनाई गई थी. उन्हें फरवरी 2025 में रिहा किया गया.

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रॉबर्ट गिलमैन की स्वदेश वापसी को संभव बनाने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी विशेष टीम का आभार व्यक्त किया. उन्होंने शांति मिशन के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ, बंधक प्रतिक्रिया के विशेष दूत एडम बॉहलर, आतंकवाद रोधी वरिष्ठ निदेशक सेबेस्टियन गोर्का और जेरेड कुशनर समेत पूरी टीम को धन्यवाद दिया.

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आपको बता दें कि मैसाचुसेट्स के लोवेल के रहने वाले अमेरिकी नागरिक रॉबर्ट गिलमैन को अक्टूबर 2022 में रूस में नशे की हालत में एक पुलिस अधिकारी पर हमला करने के आरोप में 4.5 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी. 32 वर्षीय गिलमैन ने पहले कहा था कि उन्हें हमले की घटना याद नहीं है और उन्होंने अधिकारी व रूस से माफी मांगी थी.

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