Kumbh Tarot Rashifal 12 August 2026: सूर्य ग्रहण के दिन कुंभ राशि वाले अनजान लोगों से रहें दूर, न करें ये बड़ी गलती

कुंभ

थ्री आफ स्वार्ड्स

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आज का दिन आप के लिए भावनात्मक चर्चा संवाद से बचने और धोखेबाजों से दूरी रखने का संकेतक है. कार्यक्षेत्र में संतुलित स्थिति बनाए रखें. विविध गतिविध्यिों में दबाव बना रह सकता है. आत्मविश्वास को कमजोर न होने दें. विविध कार्यों को समय पर पूरा करें. दिल की बात कहने में जल्दबाजी न दिखाएं. दोस्तों की आजमाइश से बचें.

व्यर्थ की उलझन से बचें. आसपास का वातावरण साधारण रहेगा. विविध प्रयासों में नियमितता और निरंतरता बनाए रखें. लोगों को जोड़ने की कोशिश करें. अपनों से भेंटवार्ता बनाए रहें. रिश्तों में विश्वास से आगे बढ़ें. व्यवहार एवं व्यत्वित्व साधारण बना रहेगा. अपनों की खुशी बढाने पर ध्यान देंगे. सेहत के प्रति सावधानी बढ़ाएं रखें.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य बना रहेगा. खानपान में सादगी बनाए रखें. व्यक्तित्व पर ध्यान दें.

आर्थिक स्थिति: वित्तीय कार्यों में सावधानी बढ़ाएं. कारोबारी प्रयास मिलेजुले बनेंगे. प्रदर्शन पर ध्यान दें.

रिश्ते: घर में एक दूसरे से बनाकर चलें. आपसी सहयोग बनाए रहें. जरूरी संवाद बनाए रखें.

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