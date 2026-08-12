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नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की पार्किंग बारिश से जलमग्न, वीडियो वायरल; दावा- 30 मिनट में जलभराव दूर

ग्रेटर नोएडा के जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पार्किंग कंपाउंड के पास तेज बारिश के बाद जलभराव हो गया, जिससे टर्मिनल से पार्किंग एरिया की ओर जाने वाले रास्ते पर यात्रियों को कुछ समय परेशानी झेलनी पड़ी. एयरपोर्ट प्रबंधन ने 30 मिनट के भीतर पानी की निकासी कर दी, लेकिन वायरल वीडियो ने ड्रेनेज सिस्टम पर नए सवाल खड़े कर दिए.

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एयरपोर्ट के पार्किंग कंपाउंड के पास जलभराव.(Photo:ITG)
एयरपोर्ट के पार्किंग कंपाउंड के पास जलभराव.(Photo:ITG)

UP News: ग्रेटर नोएडा में दिन में तेज बारिश के बाद जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पार्किंग कंपाउंड के पास जलभराव हो गया. टर्मिनल से पार्किंग एरिया की ओर जाने वाले रास्ते पर पानी भरने से यात्रियों और एयरपोर्ट पर मौजूद लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा. बारिश के बाद एयरपोर्ट परिसर में हुए जलभराव का वीडियो भी सामने आया है, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में पार्किंग एरिया के पास  काफी मात्रा में पानी जमा दिखाई दे रहा है. वहीं, एयरपोर्ट प्रबंधन से जुड़े कर्मचारी पानी की निकासी करते हुए नजर आ रहे हैं.

बताया जा रहा है कि जलभराव की सूचना के बाद एयरपोर्ट प्रबंधन ने जल्द ही पानी की निकासी करा दी, जिसके बाद स्थिति सामान्य हो गई. हालांकि, बारिश के बाद एयरपोर्ट परिसर में जलभराव को लेकर यात्रियों को कुछ समय तक परेशानी का सामना करना पड़ा.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो के बाद एयरपोर्ट परिसर में जल निकासी व्यवस्था को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं. देखें VIDEO:- 

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नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर से जारी जानकारी के देते हुए बताया कि  तेज बारिश के कारण टर्मिनल से पार्किंग एरिया  को जोड़ने वाले मार्ग में कुछ समय के लिए बारिश का पानी भर गया था. एयरपोर्ट की टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 30 मिनट के अंदर ही जलभराव को पूरी तरह साफ कर दिया. 

एयरपोर्ट प्रबंधन के मुताबिक, इस जलभराव का उड़ान संचालन या एयरपोर्ट की अन्य व्यवस्थाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा. एयरपोर्ट की टीम स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और यात्रियों की आवाजाही को सुचारु बनाए रखने के लिए पूरी तरह तैयार है.

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बता दें कि उत्तर प्रदेश के जेवर में बनकर तैयार हुआ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब दिल्ली-एनसीआर के लिए हवाई कनेक्टिविटी का नया बड़ा केंद्र बन चुका है. देश के इस बहुप्रतीक्षित एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मार्च 2026 को किया था. प्रधानमंत्री ने खुद इस एयरपोर्ट की आधारशिला भी 25 नवंबर 2021 को रखी थी. 

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण को करीब 11,200 करोड़ रुपये के निवेश से विकसित किया गया है. एयरपोर्ट का विकास पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत किया गया है. पहले चरण में एयरपोर्ट का आधुनिक टर्मिनल और रनवे समेत जरूरी विमानन ढांचा तैयार किया गया है.

हालांकि एयरपोर्ट का उद्घाटन 28 मार्च को हो गया था, लेकिन यहां से नियमित व्यावसायिक उड़ानों का संचालन 15 जून 2026 से शुरू हुआ. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, इंडिगो की फ्लाइट ने यहां से पहली व्यावसायिक उड़ान का संचालन किया. पहली उड़ान लखनऊ से आई थी. इसके बाद अन्य एयरलाइंस ने भी यहां से सेवाएं शुरू कीं.

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