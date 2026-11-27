पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और सऊदी अरब पर यमन के हूती विद्रोहियों के हमलों के बीच पाकिस्तान में शुक्रवार को एक अहम बैठक होने जा रही है. इस बैठक में पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किए के अधिकारी शामिल होंगे. तीनों देश एक रक्षा समझौते के तहत बातचीत करेंगे, जिसके मुताबिक किसी एक सदस्य देश पर हमला तीनों देशों पर हमला माना जाएगा.

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रिपोर्ट के मुताबिक, इस्लामाबाद में होने वाली बैठक में पश्चिम एशिया के हालात पर चर्चा होगी. इसमें ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों की ओर से सऊदी अरब पर किए जा रहे हमले भी शामिल हैं. बैठक में तीनों देशों के वरिष्ठ राजनयिक, रक्षा और सैन्य अधिकारी हिस्सा लेंगे.

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रक्षा सहयोग और खुफिया जानकारी साझा करने पर चर्चा

बैठक में संभावित खतरों से निपटने, सैन्य सहयोग बढ़ाने, खुफिया जानकारी साझा करने और रक्षा उद्योग के बीच संबंध मजबूत करने पर बात होगी. पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मुहम्मद आसिफ, विदेश मंत्री इशाक डार और सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर भी इसमें शामिल होंगे.

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री आसिफ ने कहा है कि हूतियों के हमलों से सऊदी अरब की रक्षा के लिए पाकिस्तान हर उपलब्ध तरीके का इस्तेमाल करेगा. हालांकि, पाकिस्तान ने साफ किया है कि यह समझौता पूरी तरह रक्षात्मक है और ईरान समेत किसी भी देश के खिलाफ नहीं है.

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अगस्त में हुआ था तीनों देशों के बीच समझौता

यह बैठक जॉइंट मक्का डिफेंस एग्रीमेंट के तहत बनाई गई रणनीतिक, राजनीतिक और रक्षा समिति की है. इस समझौते पर अगस्त में मक्का में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, तुर्किए के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हस्ताक्षर किए थे.

इससे पहले रियाद में हुई बैठक में तीनों देशों ने साझा रक्षा प्रतिबद्धताओं को तुरंत लागू करने की बात कही थी. इसमें सऊदी अरब में सहमति से तय सैन्य बलों और संसाधनों की तेजी से तैनाती की व्यवस्था भी शामिल है.

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इस्लामाबाद में सुरक्षा के कड़े इंतजाम

बैठक के मद्देनजर इस्लामाबाद में स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है. विदेशी प्रतिनिधिमंडलों की आवाजाही को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने कई रास्तों पर बदलाव किए हैं. समझौते के तहत इसका सचिवालय सऊदी अरब में बनाया गया है और पाकिस्तान के रिटायर्ड जनरल नौमान महमूद को पहला महासचिव चुना गया है. यह समझौता 10 साल के लिए है. यह भी बता दिन कि मीटिंग की तारीख अभी तय नहीं की गई है.

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