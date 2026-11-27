मिनी इंडिया ने अपनी सेकंड जनरेशन कूपर एसई (Mini Cooper SE) इलेक्ट्रिक हैचबैक को लॉन्च कर दिया है. ये कार 53.9 लाख रुपये में आती है, जिसकी डिलीवरी दिसंबर में शुरू होने वाली है. भारत में ये कार फुली इंपोर्टेड वेरिएंट में उपलब्ध होगी. इसके साथ ही कंपनी ने कार का कॉस्मेटिक फोकस्ड वेरिएंट भी लॉन्च किया है.

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कार का पॉल स्मिथ एडिशन 56.4 लाख रुपये की कीमत पर आता है. ये एक टू-डोर इलेक्ट्रिक हैजबैक होगी. भारत में इस कार का कोई सीधा कंपटीशन नहीं है. आइए जानते हैं मिनी कूपर एसई में क्या कुछ खास होने वाला है.

बैटरी और रेंज

मिनी कूपर एसई में 54.2kWh की बैटरी दी गई है, जिसकी क्लेम्ड रेंज 402 किलोमीटर है. इसमें फ्रंट माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर दिया गया है, जो 218 एचपी की पावर और 330 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करती है. ये कार 0 से 100 किलोमीटर की स्पीड सिर्फ 6.7 सेकंड में पकड़ लेती है.

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कार 11kW की एसी और 95kW डीसी चार्जिंग स्पोर्ट के साथ आती है. 0 से 100 परसेंट तक कार को चार्ज करने में एसी चार्जर से 5.25 घंटे का वक्त लगता है, जबकि डीसी चार्जर से 10 से 80 परसेंट तक कार चार्ज करने में 30 मिनट का वक्त लगता है.

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एक्सटीरियर और इंटीरियर

एक्सटीरियर की बात करें, तो मिनी कूपर एसई काफी हद तक मौजूदा कंबशन इंजन वाली कार जैसी ही है. इसमें गोल एलईडी हेडलैम्प्स, ऑक्टागोनल ग्रिल, 17 इंच के एलॉय व्हील्स, रेक्टेंगुलर एलईडी टेललैम्प्स, डुअल टोन एक्सटीरियर फिनिश और दूसरे फीचर्स मिलते हैं.

ये कार 3858 एमएम लंबी, 1756 एमएम चौड़ी और 1460 एमएम ऊंची है. कार का व्हीलबेस 2526 एमएम का है. इंटीरियर में भी कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा. इसमें थ्री-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है. कार में 9.4 इंच का सर्कुलर ओएलईडी इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है.

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मिनी कूपर एसई में आपको कई सारे फिजिकल कंट्रोल्स सेंट्रल कंसोल पर मिलेंगे. डैशबोर्ड पर भी आपको अपहोल्स्ट्री फैब्रिक का इस्तेमाल मिलेगा. कार में हीटेड स्टीयरिंग व्हील, पैनोरोमिक ग्लास रूफ, लेवल 2 एडास, कनेक्टेड कार टेक, पावर्ड फ्रंट सीट्स, हरमन कार्डं साउंड सिस्टम, हेड्सअप डिस्प्ले, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और दूसरे फीचर्स मिलते हैं.

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