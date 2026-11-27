रात करीब दो बजे का वक्त था. भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर पहरेदारी चल रही थी. तभी पठानकोट जिले में पहाड़ीपुर पोस्ट के पास एक घुसपैठिया भारतीय सीमा की तरफ बढ़ता दिखाई दिया. वह पाकिस्तान की ओर से आया था और सीमा पार करके भारतीय इलाके में दाखिल हो चुका था.

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सुरक्षा बलों के मुताबिक, वह भारतीय सीमा में करीब 120 मीटर अंदर तक आ गया था. BSF के जवानों की नजर उस पर पड़ी तो उन्होंने उसे रुकने के लिए कहा. लेकिन जवानों की चेतावनी के बाद भी वह नहीं रुका. रुकने के बजाय वह भागने लगा.

इसके बाद मौके पर तैनात BSF के जवानों ने फायरिंग की, जिसमें गोली लगने से घुसपैठिए की मौके पर ही मौत हो गई. यह पूरी घटना पठानकोट जिले में भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास स्थित पहाड़ीपुर बॉर्डर आउटपोस्ट यानी BOP के नजदीक हुई.

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वहीं घटना के बारे में DSP रजिंदर मनहास ने बताया कि बीती रात पाकिस्तान की ओर से एक व्यक्ति ने भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की थी. BSF ने उसे रुकने के लिए कहा, लेकिन जब वह नहीं रुका तो जवानों ने गोली चलाई. इस कार्रवाई में उसकी मौत हो गई. घटना के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

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BSF के जवान आसपास के भारतीय इलाके की तलाशी ले रहे हैं. पुलिस भी आगे की कार्रवाई में जुटी है और दूसरी सुरक्षा एजेंसियां मामले की जांच कर रही हैं. फिलहाल यह जांच की जा रही है कि घुसपैठिया किस मकसद से भारतीय सीमा में दाखिल हुआ था.

अब इस पूरे मामले को लेकर जांच एजेंसियों के सामने कुछ अहम सवाल हैं. घुसपैठिया अकेला था या उसके साथ कोई और भी था? वह सीमा पार करके भारतीय इलाके में किस मकसद से आया था? और उसके पास से क्या बरामद हुआ? इन सवालों के जवाब जांच पूरी होने के बाद ही साफ हो सकेंगे.

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