15 साल के वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी का जादू सिर्फ फैन्स के सिर चढ़कर नहीं बोल रहा, बल्कि सुनील गावस्कर जैसे दिग्गज भी उनके मुरीद हो गए हैं. भारत के पूर्व कप्तान गावस्कर ने वैभव की बेखौफ बल्लेबाजी की जमकर तारीफ की है. उन्होंने कहा कि 'बेबी बॉस' को खेलते देखकर उनके अंदर का बच्चा जाग जाता है. साथ ही गावस्कर ने वैभव के परिवार से खास अपील भी की है कि वह उन्हें जमीन से जुड़ा रखें.

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वैभव ने यूएई के खिलाफ राइजिंग स्टार्स एशिया कप में सिर्फ 53 गेंदों पर 204 रनों की तूफानी पारी खेलकर क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया था. इस दौरान उन्होंने लिस्ट ए क्रिकेट के कई रिकॉर्ड भी तोड़े. उनकी बल्लेबाजी देखकर गावस्कर भी अपनी खुशी छिपा नहीं सके.

वैभव को खेलते देख बच्चा बन जाता हूं: गावस्कर

सोनी स्पोर्ट्स से बातचीत में गावस्कर ने कहा कि वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन जैसे बल्लेबाजों को आक्रामक अंदाज में खेलते देख वह खुद एक बच्चे की तरह हो जाते हैं. उन्होंने बताया कि अपने खेल के दिनों में वह सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग को तेज गेंदबाजों के खिलाफ छक्के लगाते देखकर काफी प्रभावित होते थे.

गावस्कर ने कहा- मैं लिम‍िटेड ओवर्स क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर को शुरुआती गेंदबाजों के खिलाफ छक्के लगाते देखकर उनकी तारीफ करता था. वीरेंद्र सहवाग को भी ऐसा करते देखता था, क्योंकि मुझमें उस तरह के शॉट खेलने की हिम्मत नहीं थी.

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उन्होंने आगे कहा कि शायद उनके पास ऐसे शॉट खेलने की क्षमता थी, लेकिन वह इस बात को लेकर चिंतित रहते थे कि अगर ऐसा शॉट खेलकर आउट हुए तो टीम उनसे नाराज होगी.

गावस्कर ने कहा- जब मैं सहवाग, वैभव, अभिषेक शर्मा या संजू सैमसन को इस तरह खेलते देखता हूं तो एक बच्चे की तरह हो जाता हूं. मैं उनका फैन हूं. सबसे पहले मैं एक क्रिकेट प्रेमी हूं और मुझे उनकी बल्लेबाजी देखना पसंद है. अगर कोई भारतीय ऐसा कर रहा है तो खुशी और बढ़ जाती है.

'वैभव को वैभव ही रहने दें', परिवार से खास अपील

गावस्कर ने वैभव की बल्लेबाजी की तारीफ के साथ उनके सामने आने वाली चुनौती का भी जिक्र किया. उनका मानना है कि इतनी कम उम्र में मिलने वाली लोकप्रियता, ब्रांड एंडोर्समेंट और उम्मीदों के बीच वैभव को जमीन से जुड़े रहना होगा. इसमें उनके परिवार की भूमिका सबसे अहम होगी.

गावस्कर ने कहा- उनके परिवार के लिए जरूरी है कि वे उन्हें वैभव की तरह ही देखें, न कि वैभव सूर्यवंशी की तरह. जब परिवार उन्हें वैभव सूर्यवंशी के रूप में देखने लगता है तो इसका मतलब है कि उनके लिए एक अलग पहचान बना दी गई है. उन्हें परिवार के दूसरे सदस्यों की तरह ही रहना चाहिए, जैसे सचिन रहते थे.

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उन्होंने सचिन तेंदुलकर का उदाहरण देते हुए कहा कि वह खुशकिस्मत थे कि उनका परिवार हमेशा सामान्य रहा. 15-16 साल की उम्र में सुपरस्टार बनने के बावजूद परिवार ने उनके साथ सामान्य व्यवहार किया और उन्हें जमीन से जोड़े रखा.

गावस्कर ने कहा कि वैभव के आसपास नए दोस्त आएंगे, ब्रांड और कंपनियां उनके साथ जुड़ना चाहेंगी. ये सब अच्छे प्रदर्शन के साथ मिलने वाले फायदे हैं, लेकिन उन्हें इन चीजों को अपने खेल पर हावी नहीं होने देना चाहिए.

वैभव बनेंगे ऑलराउंड डिस्ट्रॉयर, गावस्ककर का दावा

गावस्कर सिर्फ वैभव के छक्के लगाने की क्षमता से प्रभावित नहीं हैं, बल्कि उन्हें युवा बल्लेबाज के खेल में लगातार हो रहे बदलाव भी पसंद आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि गेंदबाजी आक्रमण की गुणवत्ता पर सवाल उठाकर वैभव की उपलब्धियों को कम नहीं आंका जाना चाहिए.

गावस्कर के मुताबिक, 200 से ज्यादा रन बनाना और 28 छक्के लगाना किसी खास प्रतिभा वाले खिलाड़ी के लिए ही संभव है.उन्होंने कहा कि वैभव में लगातार दो डॉट गेंद खेलने के बाद अगली दो गेंदों पर 12 रन बनाने की क्षमता है. वह छक्का लगाकर पिछली गेंदों की भरपाई कर सकते हैं.

गावस्कर ने यह भी बताया कि वैभव अब अपने पसंदीदा लेग साइड के अलावा ऑफ साइड में भी बड़े शॉट खेलने लगे हैं. पहले वह लॉन्ग ऑफ से स्क्वायर लेग के बीच ज्यादा शॉट खेलते थे, लेकिन अब एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से भी गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा रहे हैं.

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उन्होंने कहा कि वैभव शॉर्ट गेंद पर पॉइंट के ऊपर से छक्का लगा सकते हैं और रैंप शॉट खेलकर भी गेंद को बाउंड्री के बाहर भेज सकते हैं. जैसे-जैसे वह खेलेंगे और अनुभव हासिल करेंगे, उनके शॉट्स का दायरा बढ़ता जाएगा.

गावस्कर ने कहा कि वैभव सिर्फ ऑन साइड पर हावी रहने वाले बल्लेबाज नहीं रहेंगे, बल्कि आगे चलकर एक ऐसे खिलाड़ी बनेंगे जो मैदान के हर हिस्से में गेंदबाजों की धुनाई कर सकेगा.

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