केंद्रीय बजट 2027-28 की तैयारी को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 16 से 26 नवंबर 2026 के बीच अलग-अलग सेक्टर्स के साथ बजट-पूर्व बैठकें कीं. इन बैठकों का मकसद बजट बनाने से पहले जमीनी जरूरतों, नई योजनाओं और सुधारों पर सुझाव लेना था.

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इन बैठकों में 13 अलग-अलग क्षेत्रों के 200 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया. इनमें उद्योग जगत के लोग, विशेषज्ञ, शिक्षाविद, अर्थशास्त्री, विनिर्माण, MSME और स्टार्टअप, पूंजी बाजार, बैंकिंग-बीमा (BFSI) किसान-ग्रामीण विकास से जुड़े लोग और युवा प्रतिनिधि शामिल थे.

पहली बार युवा प्रतिनिधियों के साथ अलग से परामर्श बैठक की गई. आर्थिक कार्य विभाग की सचिव अनुराधा ठाकुर, मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. वी. अनंत नागेश्वरन और संबंधित मंत्रालयों के सचिव व वरिष्ठ अधिकारी भी चर्चा में शामिल रहे. परामर्श के दौरान देश की मानव पूंजी, विनिर्माण क्षमता, कृषि उत्पादकता और रोजगार सृजन को गति देने के लिए कई ठोस सिफारिशें सामने आईं.

बैठक में इन मुद्दों पर चर्चा हुई..

- जैव उर्वरकों और आधुनिक बायोटेक कृषि उत्पादों को देश में ही बनाने को बढ़ावा दिया जाए.

- देश में उपलब्ध हार्डवेयर के हिसाब से खास क्षेत्रों के लिए AI मॉडल तैयार किए जाएं, ताकि भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़े.

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- छोटे उद्योगों (MSMEs) और छोटे वित्तीय संस्थानों में साइबर सुरक्षा व स्वच्छता को लेकर जागरुकता अभियान चलाए जाएं.

- ग्रामीण युवाओं और मजदूरों को खेती से आगे बढ़ाकर गैर-कृषि कामों और टिकाऊ कारोबार की ओर ले जाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं.

- शिक्षा पर बजट मे खास फोकस रह सकता है, एक्सपर्ट्स ने सुझाव दिए कि देशभर में ऐसा अभियान चले कि कक्षा 5 खत्म होने तक हर बच्चा अखबार पढ़कर समझ सके.

- शहरी क्षेत्रों में कम खर्च पर आवास उपलब्ध कराने के लिए रेंटल हाउसिंग को बढ़ावा दिया जाए.

युवाओं को शिक्षा के बाद स्थानीय स्तर पर नौकरी और उद्यमिता के अवसर देने के लिए छोटे शहरों के बुनियादी ढांचे का तेजी से विस्तार हो.

सहभागी बजट निर्माण पर सरकार का जोर

वित्त मंत्रालय के मुताबिक इन सामूहिक सिफारिशों का मुख्य केंद्र नवाचार-आधारित विकास को बढ़ावा देना, रोजगार के नए अवसर पैदा करना और अर्थव्यवस्था को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करना है. बजट-पूर्व परामर्श सरकार की उस सहभागी नीति का हिस्सा हैं, जिसके जरिए बजट को अंतिम रूप देने से पहले देश के विभिन्न वर्गों की जरूरतों और प्राथमिकताओं को शामिल किया जाता है.

ये सुझाव देश में नई नौकरियां पैदा करने, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और अर्थव्यवस्था को भविष्य के लिए तैयार करने पर केंद्रित हैं. बजट-पूर्व चर्चाएं सरकार को यह समझने में मदद करती हैं कि बजट में किन प्राथमिकताओं पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए.

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