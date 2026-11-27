दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल (IGI) एयरपोर्ट पर CISF ने एक यात्री की कमर बेल्ट के बकल में छिपा छोटा चाकू पकड़ा है. यात्री 48 साल का चीनी मूल का नागरिक है. वह 20 नवंबर को हांगकांग से दिल्ली पहुंचा था और यहां से छत्तीसगढ़ के रायपुर जाने वाली कनेक्टिंग फ्लाइट लेने वाला था.

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CISF ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस घटना की जानकारी दी. फोर्स ने एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें काले रंग के मेटल बेल्ट बकल के अंदर छिपा पॉकेट साइज चाकू दिखाई दे रहा है.



एक्स-रे जांच में दिखी संदिग्ध चीज



CISF के मुताबिक, एयरपोर्ट पर बैगेज की एक्स-रे स्क्रीनिंग के दौरान एक जवान को बेल्ट में असामान्य मेटल ऑब्जेक्ट दिखाई दिया. इसके बाद बैग को फिजिकल जांच के लिए भेजा गया. जांच में बेल्ट के बकल के अंदर छिपा चाकू मिला.

सुरक्षा अधिकारियों ने चाकू को यात्री के बैग से निकाल लिया, क्योंकि यह प्रतिबंधित सामान की श्रेणी में आता है.





यात्री ने क्या बताया?



एयरपोर्ट और सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक, यात्री ने बताया कि यह बेल्ट उसके बच्चों ने खरीदी थी. उसे जानकारी नहीं थी कि बेल्ट के बकल में चाकू छिपा हुआ है.

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CISF ने अपनी पोस्ट में कहा कि स्क्रीनिंग के दौरान जवान की सतर्कता और पेशेवर क्षमता की वजह से बेल्ट के बकल में छिपे चाकू का पता चला.



विमान के केबिन में चाकू ले जाना प्रतिबंधित



विमान सुरक्षा नियमों के तहत चाकू और दूसरे धारदार सामान को विमान के केबिन में ले जाने की अनुमति नहीं है. ऐसे सामान को सुरक्षा जांच के दौरान रोक दिया जाता है.

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