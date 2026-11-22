अहमदाबाद में अपने कॉन्सर्ट के दौरान, सिंगर-एक्टर दिलजीत दोसांझ के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी. एक विदेशी महिला मंच पर उनके पास आई और उन्हें चूमने की कोशिश की. इस घटना ने सबको चौंका दिया और अब यह सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है. इसके अलावा एक फीमेल फैन को दिलजीत ने लाइफटाइम अपने कॉन्सर्ट का टिकट फ्री देने का ऐलान कर दिया.

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बीती रात गुजरात के अहमदाबाद में हुए कॉन्सर्ट के एक वीडियो में दिख रहा है कि महिला दिलजीत के पास आती है और उनके चेहरे को चूमने के लिए आगे झुकती है. जब वह करीब आई, तो दिलजीत ने अपना हाथ उठाया, मानो वे उसे रोकना चाह रहे हों. हालांकि, बाद में उन्होंने महिला को अपने गाल पर चूमने दिया, जिसके बाद वह मंच से नीचे उतर गई.

'टीम दोसांझ' ने भी इंस्टाग्राम पर इसे जुड़ा एक वीडियो शेयर किया है. क्लिप में दिलजीत उस फैन के साथ हंसी-मजाक करते नजर आ रहे हैं. इस पर रिएक्शन देते हुए उन्होंने कहा, 'देखो, गोरे लोग भांगड़ा कर रहे हैं, मैम. मेरे शो में आने के लिए धन्यवाद. मेरी अंग्रेजी 'हैंडसम' (अच्छी) नहीं है, लेकिन मैं खुद 'हैंडसम' हूं.'

इसके बाद दिलजीत वापस अपनी परफॉरमेंस में लग गए और उस फैन को एक तोहफा भी दिया. मंच से जाने से पहले, महिला ने उन्हें गले लगाया और उनके गाल पर एक KISS किया.

फैन के लिए कॉन्सर्ट का टिकट फ्री

21 नवंबर को अपने 'ऑरा इंडिया टूर 2026' के तहत, दिलजीत दोसांझ ने अहमदाबाद में एक कॉन्सर्ट किया. इस दौरान, पंजाबी गायक ने एक फैन के लिए कुछ ऐसा किया जिसने सबका दिल जीत लिया, और अब इस पल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. कॉन्सर्ट में दिलजीत की मुलाकात एक ऐसी फैन से हुई जो उनके 'ऑरा टूर' के सात शोज में शामिल हो चुकी थी. इस पर दिलजीत ने उसे लाइफटाइम (जीवन भर के लिए) फ्री टिकट दे दिया.

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वीडियो में, दिलजीत दोसांझ ने अपनी फैन से पूछा, 'इस साल आपने मेरे कितने शोज अटेंड किए हैं?' जब उसने जवाब दिया 7, तो दिलजीत ने कहा, 'वाह... इस साल 'ऑरा टूर' का यह उनका सातवां शो है. ये वैंकूवर, अमेरिका, यूरोप और वेम्बली भी गईं, और आज अहमदाबाद भी आ गई हैं... इनके लिए जोरदार तालियां!'

इसके बाद दोसांझ ने उस महिला से कहा कि वह उनके कॉन्सर्ट के लिए और टिकट न खरीदे और लाइफटाइम फ्री पास देने की घोषणा की. उन्होंने कहा, आज से, आपको टिकट खरीदने की जरूरत नहीं होगी. नहीं, मैं कसम खाता हूं, मैं इस बारे में सीरियस हूं. आज से, आपकी पूरी जिंदगी के लिए, जब तक मैं गाता रहूंगा, आपके टिकट फ़्री रहेंगे. आपको बस हमें बताना होगा. आपके टिकट फ्री रहेंगे. आज से, आपको मेरे शो के लिए टिकट खरीदने की जरूरत नहीं है. जब तक मैं गाता रहूंगा, आपके टिकट फ्री रहेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद.'

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