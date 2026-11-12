'माफी मेरे किए को बदल नहीं सकती...', Nvidia स्टाफ से बोले जेनसेन हुआंग, बिजनेस पर ध्यान देने की अपील

चिप निर्माता कंपनी Nvidia के को-फाउंडर और CEO जेनसन हुआंग ने अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात स्वीकार करने के बाद कर्मचारियों से माफी मांगी है. उन्होंने कर्मचारियों से अपने बिजनेस पर ध्यान देने की अपील की है.

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अमेरिकी मीडिया चैनल CNBC के मुताबिक, हुआंग ने कैलिफोर्निया के सांता क्लारा स्थित कंपनी मुख्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की.

अगले हफ्ते कंपनी के तिमाही नतीजे घोषित होने वाले हैं, जिसके चलते हुआंग मंगलवार को भी दफ्तर में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकों में व्यस्त रहे.

मामले से जुड़े सूत्रों ने गोपनीयता की शर्त पर बताया कि सोमवार को बंद कमरे में हुई बैठक की शुरुआत हुआंग ने अपनी बेवफाई की बात स्वीकार करने और कर्मचारियों से माफी मांगने के साथ की. हालांकि, हुआंग ने इस मुद्दे पर कोई सवाल नहीं लिया और तुरंत चर्चा को बिजनेस के मामलों और दिन के एजेंडे की तरफ डायवर्ट कर दिया.

'उम्मीद है परिवार इस सदमे से उबरेगा'

इससे पहले रविवार को कर्मचारियों को भेजे एक ईमेल में हुआंग ने अपने इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का खुलासा किया था. हालांकि, उन्होंने ईमेल में उस महिला की पहचान जाहिर नहीं की थी. हुआंग ने लिखा, 'मैं जानता हूं कि एक माफी मेरे किए को बदल नहीं सकती. मुझे उम्मीद है कि हमारा परिवार इस सदमे से उबरेगा और समय के साथ मैं फिर से आपका विश्वास हासिल कर सकूंगा.'

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कंपनी के भीतर माहौल को दुखद बताया जा रहा है. लंबे समय से काम कर रहे कई कर्मचारी, जो हुआंग को अपना आइडियल मानते थे, इस खुलासे से सदमे में हैं.

Nvidia बोर्ड ने शुरू कराई जांच

इस विवाद के बाद 'मेगास्पीड' की पूर्व कार्यकारी एलिस हुआंग के साथ जेनसेन हुआंग के अफेयर की खबरें सामने आईं. 'फाइनेंशियल टाइम्स' ने अपनी रिपोर्ट में दोनों के बीच अफेयर होने का दावा किया है.

इसके बाद Nvidia के निदेशक मंडल (बोर्ड) ने मामले की जांच शुरू कर दी है और मंगलवार को लॉ फर्म 'वाचटेल, लिपटन, रोसेन एंड काट्ज' को जांच का जिम्मा सौंपा है. महिला के चीनी खुफिया एजेंसी से जुड़े होने के दावों के बीच ये कदम उठाया गया है, हालांकि अब तक ऐसे कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं जो उन्हें चीनी जासूस साबित करते हों.

चीन से संबंधों पर भी गहराया विवाद

इन मामले के बाद Nvidia के चीन में कारोबार और वहां AI चिप्स बेचने के हुआंग के समर्थन पर भी सवाल उठने लगे हैं. हुआंग ने 1993 में Nvidia की स्थापना की थी और आज ये कंपनी ग्लोबल AI इंडस्ट्री की सबसे बड़ी खिलाड़ी है.

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जेनसन हुआंग वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच प्रौद्योगिकी और व्यापार वार्ता में भी एक अहम चेहरा रहे हैं. वो मई 2026 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा के दौरान उनके साथ गए थे. सितंबर में एक व्हाइट हाउस स्टेट डिनर के दौरान वो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ एक ही टेबल पर नजर आए थे.

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