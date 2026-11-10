काली लेदर जैकेट ही क्यों पहनते हैं Nvidia CEO जेनसेन हुआंग?

Nvidia के सीईओ जेनसन हुआंग इस समय चर्चा का सेंटर प्वॉइन्ट बने हुए हैं. चीन की कथित महिला जासूस से रिलेशनशिप को लेकर वह सुर्खियों में हैं. उन्होंने महिला के साथ रिश्ते की खबरों को स्वीकार किया है लेकिन यहां हम बात उनकी कॉन्ट्रोवर्सी को लेकर नहीं करेंगे. यहां बात होगी उनके स्टाइल स्टेटमेंट की. क्या आपने उनकी काली लेदर जैकेट पर गौर किया है? वह हॉलीवुड के किसी माचो एक्टर की तरह हमेशा ब्लैक लेदर जैकेट क्यों पहनते हैं और उनका फैशन स्टेटमेंट अर्नोल्ड श्वार्जनेगर या ब्रैड पिट से क्यों मिलता-जुलता है?

और पढ़ें

हॉलीवुड में पिछले कई दशकों से एक्टर्स ब्लैक लेदर जैकेट पहनते रहे हैं. ब्रैड पिट, कियानू रीव्ज, टॉम क्रूज से लेकर टॉम हैमिल्टन तक के ब्लैक लेदर लुक अखबारों की सुर्खियां बनते रहे हैं. अर्नोल्ड श्वार्जनेगर का द टर्मिनेटर में काला लेदर जैकेट वाला लुक फिल्म इतिहास के सबसे यादगार स्टाइल स्टेटमेंट में शामिल है. फर्क इतना है कि अर्नोल्ड की जैकेट ने उन्हें पर्दे पर किलर लुक दिया, जबकि हुआंग की जैकेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में उनकी पहचान बन गई.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हो, दुनिया के किसी भी बड़े टेक इवेंट का प्लेटफॉर्म हो या फिर हजारों लोगों के सामने कोई प्रेजेंटेशन. जेनसन हुआंग का अंदाज नहीं बदलता. वह अमूमन काले रंग की लेदर जैकेट, काली टी-शर्ट और काली पैंट पहने नजर आते हैं. उनकी ब्लैक लेदर जैकेट तो हर सीजन में देखने को मिलती है.

Advertisement

अर्नोल्ड श्वार्जनेगर

लेकिन सवाल है कि आखिर दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक का लीडर कपड़ों के इतने विकल्प होने के बावजूद काले रंग की लेदर जैकेट ही क्यों पहनता है? इसके पीछे न तो कोई फैशन का बड़ा फॉर्मूला है और न ही कोई कारोबारी टोटका. दिलचस्प बात यह है कि हुआंग का यह अंदाज किसी फैशन डिजाइनर या कॉरपोरेट इमेज मैनेजर की बनाई हुई रणनीति नहीं था. इसकी शुरुआत घर से हुई और धीरे-धीरे यह उनकी सार्वजनिक पहचान बन गया. जेनसन हुआंग ने खुद अपने पहनावे के पीछे की कहानी बताई है.

एक शो 'द मोमेंट' में बातचीत के दौरान उनसे उनकी चर्चित लेदर जैकेट के बारे में पूछा गया था. इस पर उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा था कि मैं खुश हूं कि मेरी पत्नी और बेटी मेरे लिए कपड़ों का चुनाव करती हैं और मेरे कपड़ों के सिलेक्शन पत्नी लोरी की अहम भूमिका है.

हुआंग ने यह भी बताया था कि उन्हें कपड़ों की खरीदारी करना बिल्कुल पसंद नहीं है. उन्होंने एक इंटरव्यू में मजाक करते हुए कहा था कि वह अपनी शॉपिंग का एक भी प्रतिशत खुद नहीं करते. उनकी पत्नी लोरी को लगता है कि ज्यादातर कपड़े उन्हें चुभते हैं या असहज करते हैं इसलिए जब उन्हें कोई ऐसी शर्ट या जैकेट मिल जाती है, जिसमें हुआंग सहज महसूस करते हैं, तो वह उसी तरह के कपड़े दोबारा खरीद लेती हैं. इस तरह धीरे-धीरे उनकी अलमारी में काली शर्ट और लेदर जैकेट का एक पूरा कलेक्शन तैयार हो गया.

Advertisement

पत्नी लोरी के साथ जेनसन हुआंग.

काला रंग पहनने के पीछे की सोच

अब सवाल है कि आखिर काला रंग ही क्यों? क्या इसके पीछे कोई खास मनोवैज्ञानिक वजह है या फिर यह सिर्फ उनकी पसंद है? दरअसल, हुआंग के पहनावे में काले रंग का बार-बार होना एक व्यावहारिक पहलू भी है. वह अपने कपड़ों को लेकर रोज नए एक्सपेरिमेंट करने या सुबह उठकर यह सोचने में समय नहीं लगाना चाहते कि आज क्या पहनना है.

स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस के एक पॉडकास्ट 'व्यू फ्रॉम द टॉप' में उनसे एक दिलचस्प सवाल पूछा गया था. उनसे कहा गया कि अगर दुनिया में काली लेदर जैकेट की कमी हो जाए तो वह क्या पहनेंगे? इस पर हुआंग ने हंसते हुए जवाब दिया था कि नहीं, मेरे पास काली जैकेटों का बड़ा कलेक्शन है. मैं अकेला ऐसा व्यक्ति होऊंगा जिसे इसकी चिंता नहीं होगी.

हुआंग के कपड़ों को लेकर एक और दिलचस्प बात सामने आई है. स्टैनफोर्ड के 2024 के एक प्रोग्राम में उनके पहनावे का जिक्र करते हुए बताया गया था कि इसका एक बड़ा फायदा यह भी है कि उन्हें हर सुबह कपड़ों के चुनाव पर दिमाग नहीं लगाना पड़ता. यही वजह है कि उनके स्टाइल की तुलना अक्सर स्टीव जॉब्स के काले टर्टलनेक से की जाती है. जॉब्स ने भी अपने लिए एक तरह की यूनिफॉर्म तय कर रखी थी, ताकि कपड़ों के चुनाव में समय और ऊर्जा खर्च न हो.

Advertisement

हुआंग का यह अंदाज कोई हालिया फैशन ट्रेंड नहीं है. वह कम से कम दो दशक से काली लेदर जैकेट पहन रहे हैं. उन्होंने 2016 में भी एक दफा कहा था कि आप मुझे उस शख्स के रूप में ज्यादा जानते होंगे जो लेदर जैकेट पहनता है और एक ही बात तीन बार दोहराता है. उनकी जैकेट की खासियत सिर्फ उसका रंग नहीं, बल्कि उसकी कीमत भी है. हुआंग कई बार लग्जरी फैशन ब्रांड टॉम फोर्ड की लेदर जैकेट में नजर आए हैं.

इस जैकेट की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जुलाई 2026 में हुआंग की एक पहनी हुई और साइन की गई टॉम फोर्ड लेदर जैकेट Sotheby's की नीलामी में करीब 9.6 लाख डॉलर यानी लगभग 8 करोड़ रुपये से ज्यादा में बिकी. इसकी शुरुआती अनुमानित कीमत महज 40 से 60 हजार डॉलर थी.

---- समाप्त ----