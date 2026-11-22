मैदान पर जब तनाव और दबाव अपने चरम पर होता है तब भी ऋषभ पंत का मस्तीभरा अंदाज टीम का माहौल हल्का बनाए रखता है. एक बार फिर स्टंप माइक में पंत की ऐसी ही चुटीली और मजेदार बात कैद हो गई है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.

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इस बार पंत के निशाने पर टीम इंडिया के युवा सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल आए और उन्होंने जायसवाल के बॉलिंग एक्शन को लेकर ऐसी बात कह दी, जिसे सुनकर फैन्स अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं.

यह मजेदार वाकया वाशिंगटन सुंदर के ओवर के दौरान देखने को मिला. विकेट के पीछे खड़े ऋषभ पंत कप्तान शुभमन गिल और पास ही मौजूद यशस्वी जायसवाल के साथ हल्के-फुल्के अंदाज में बातचीत कर रहे थे. इसी दौरान पंत ने मजाकिया लहजे में कहा कि वह लेग-स्पिन भी डाल सकते हैं और फिर जायसवाल की तरफ देखते हुए बोले कि कुछ गंदा सा एक्शन चाहिए तो जायसवाल डाल सकता है.

पंत के इस बेबाक अंदाज और मस्ती भरे तंज की आवाज स्टंप माइक में साफ सुनाई दी. देखते ही देखते यह वीडियो क्लिप इंटरनेट पर छा गई और फैन्स भारतीय खिलाड़ियों के बीच की इस बॉन्डिंग और दोस्ती की खूब तारीफ कर रहे हैं.

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Pant has no filters behind the stumps! 😂 Watch #NZvIND LIVE on #SonyLIV & #SonySportsNetwork 📺 https://t.co/Qh3NQn0XqC — Sony LIV (@SonyLIV) November 22, 2026

देवदत्त पडिक्कल की भी ले चुके हैं फिरकी

यह कोई पहला मौका नहीं है जब पंत ने किसी साथी खिलाड़ी की गेंदबाजी या प्रदर्शन को लेकर मजेदार टिप्पणी की हो. विकेट के पीछे लगातार एक्टिव रहने वाले पंत कभी गेंदबाजों का हौसला बढ़ाते हैं, कभी फील्डर्स को समझाते हैं तो कभी हंसी-मजाक से महौल जमा देते हैं.

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इससे पहले भी मैच के दौरान जब देवदत्त पडिक्कल गेंदबाजी कर रहे थे और पिच से उन्हें मनमुताबिक टर्न नहीं मिल पा रहा था, तब पंत ने उन पर चुटकी लेते हुए कहा था कि देवा, खा ले यहां से मेवा. मैदान पर चाहे मुकाबला कितना ही कड़ा क्यों न हो, ऋषभ पंत की मौजूदगी और उनकी हाजिरजवाबी दर्शकों के मनोरंजन का पूरा इंतजाम कर देती है.

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