Amla Shampoo: सर्दियों के मौसम में हवा में नमी कम होने और गर्म पानी से बाल धोने की आदत के कारण स्कैल्प रूखा पड़ने लगता है. इससे डैंड्रफ, खुजली और बालों के झड़ने की समस्या काफी बढ़ जाती है. बाजार के कई शैंपू सर्दियों में बालों की प्राकृतिक नमी को और ज्यादा कम कर सकते हैं. ऐसे में रीठा और आंवला से घर पर बना नेचुरल शैंपू एक किफायती और पारंपरिक विकल्प हो सकता है. रीठा स्कैल्प की गंदगी साफ करने में मदद करता है, वहीं आंवला बालों को पोषण और चमक देने के लिए जाना जाता है.

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सामग्री:

सूखा आंवला

सूखा रीठा (बीज निकाले हुए)

जरूरत के अनुसार पानी.

शिकाकाई या मेथी दाना (ऑप्शनल)

बनाने का तरीका

भिगोना: रीठा और आंवला को साफ पानी में डालकर रातभर भिगोकर रख दें.

उबालना और मसलना: अगले दिन इसे धीमी आंच पर 10 से 15 मिनट तक उबालें. ठंडा होने पर रीठा को हाथों से अच्छी तरह मसल लें ताकि उसका अर्क और झाग पानी में आ जाए.

छानना और स्टोर करना: तैयार मिश्रण को छानकर साफ बोतल में भर लें. इसे फ्रिज में रखकर कुछ दिनों तक इस्तेमाल किया जा सकता है.

इस्तेमाल का तरीका: हल्के गुनगुने या सादे पानी से गीले किए बालों और स्कैल्प पर इसे लगाकर हल्की मसाज करें और कुछ मिनट बाद धो लें. नेचुरल होने के कारण इसमें बाजार के शैंपू जितना झाग नहीं बनता. (सर्दियों में बहुत गर्म पानी से बाल धोने से बचें और किसी भी तरह की एलर्जी या गंभीर स्कैल्प समस्या में पैच टेस्ट या विशेषज्ञ की सलाह लें.)

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