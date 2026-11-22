उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में तीन साल की मासूम बच्ची की हत्या के मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है. नगर कोतवाली क्षेत्र के अवंतिका नगर भूड़ मोहल्ले में घर से अचानक लापता हुई ऑटो चालक सचिन की बेटी का शव पड़ोस में रहने वाली महिला सोनम के कमरे में मिला. बच्ची का शव घर से महज 40 मीटर की दूरी पर बरामद हुआ. इस मामले में पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है. हैरानी की बात यह है कि जांच के दौरान डॉग स्क्वॉड का कुत्ता बार-बार सोनम के कमरे के बाहर भौंक रहा था. इसके बाद पुलिस का शक गहराया और बच्ची की तलाश का सिलसिला हत्या के खुलासे तक पहुंच गया.

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दरअसल, कमरे में बाहर से ताला लगा होने के कारण पुलिस को संदेह हुआ. ताला तोड़कर तलाशी लेने पर अंदर मासूम का शव बरामद हुआ. पुलिस के अनुसार 21 नवंबर 2026 को डायल-112 के माध्यम से नगर कोतवाली पुलिस को अवंतिका नगर भूड़ मोहल्ले से तीन वर्षीय बच्ची के लापता होने की सूचना मिली थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कई पुलिस टीमों के साथ सर्विलांस टीम को भी बच्ची की तलाश में लगाया गया. पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और इलाके के घरों में तलाश शुरू की.

जांच के दौरान पुलिस को बच्ची के घर से ज्यादा दूर नहीं जाने का अनुमान हुआ. आसपास तलाशी लेने पर आरोपी महिला सोनम का कमरा बंद मिला. काफी देर तक कमरा नहीं खुलने पर पुलिस ने ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया, जहां बच्ची का शव पड़ा मिला. पुलिस ने तत्काल आरोपी महिला सोनम को गिरफ्तार कर लिया.

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पारिवारिक विवाद और बच्ची को लेकर थी मानसिक बेचैनी

पुलिस पूछताछ में आरोपी सोनम ने बताया कि वर्ष 2015 में उसकी शादी दिनेश पुत्र महेंद्र सिंह निवासी ग्राम मयाना, थाना जेवर, जनपद गौतमबुद्धनगर के साथ हुई थी. दोनों की आठ वर्षीय बेटी बुलबुल है. शादी के करीब डेढ़ वर्ष बाद पति-पत्नी के बीच पारिवारिक विवाद हो गया और दोनों अलग रहने लगे.

इसके बाद दिनेश ने दूसरी शादी कर ली. वर्तमान में वह अपने दो बच्चों के साथ दिल्ली में रहता है. पति से अलग होने के बाद सोनम किराये पर रहने लगी थी. पुलिस के अनुसार सोनम के व्यवहार से मायके पक्ष के लोग भी नाराज हो गए थे और उन्होंने उससे संबंध समाप्त कर लिए थे.

पुलिस के मुताबिक कुछ दिन पहले सोनम अपने मायके ग्राम धतूरी गई थी, जहां मानसिक तनाव या डिप्रेशन में उसने अपनी ही बेटी को छत से नीचे गिरा दिया था. बच्ची घायल हो गई थी और उसका उपचार सोनम की मां ने कराया था. बच्ची की सुरक्षा को देखते हुए सोनम की मां ने उसे उसके पिता दिनेश के सुपुर्द कर दिया था, जिसके बाद दिनेश उसे अपने साथ दिल्ली ले गया.

पुलिस का कहना है कि अपनी बेटी के दिल्ली चले जाने के बाद सोनम मानसिक रूप से परेशान रहने लगी थी. पुलिस पूछताछ में सामने आया कि वह दूसरी बच्चियों को देखकर भी विचलित हो जाती थी.

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पुलिस पहुंची तो कमरे में लगाया ताला और भाग निकली सोनम

पुलिस के अनुसार आरोपी सोनम ने पूछताछ में बताया कि 21 नवंबर को उसने पड़ोस की तीन वर्षीय बच्ची को अपने कमरे में बुलाया और उसकी हत्या कर दी. इसके बाद जब पुलिस बच्ची की तलाश करते हुए उसके घर पहुंची तो उसने कमरे में ताला लगा दिया और वहां से चली गई. उसे आशंका थी कि पुलिस कमरे की तलाशी लेगी और घटना का खुलासा हो जाएगा.

इधर, बच्ची की तलाश में जुटी पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और आसपास के मकानों की जांच के बाद डॉग स्क्वायड ने बंद कमरे पर शक जाहिर किया तो कमरा खुलवाया तो अंदर बच्ची का शव बरामद हुआ. पुलिस ने आरोपी महिला सोनम पत्नी दिनेश निवासी ग्राम धतूरी, थाना सलैमपुर, जनपद बुलंदशहर को महुआ खेड़ा गांव के बाहर मोबाइल लोकेशन मिलने पर ट्रेस किया गया और मौके पर पहुंचकर उसको गिरफ्तार किया.

बच्ची के शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया. परिजनों ने बच्ची का अंतिम संस्कार कर दिया है. पुलिस का कहना है कि घर की तलाश ली गई तो टोना टोटका तंत्र मंत्र जैसी चीज वहां पर मिली है. उसने चॉक से कुछ आकृति घर में बना रखी थी. मिट्टी के दिए भी थे. पूजा की सामग्री थी, कुछ काले-लाल धागे भी बरामद किए गए हैं. पुलिस का दावा है कि महिला डिप्रेशन या मानसिक तनाव या साइको टाइप की थी और वह अपनी बिटिया को जो उसके पति के पास थी वापस लाना चाहती थी, इसी परेशानी में उसने इस घटना का को अंजाम दिया है.

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महिला से पूछताछ की जा रही है. सवाल यह उठ रहा है कि मकान किराए पर देते हुए मकान मालिक ने महिला का सत्यापन क्यों नहीं कराया. महिला किराया दे रही थी तो उसकी आमदनी का जरिया क्या था? किस तरीके से वह यहां आकर रहने लगी. फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है.

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