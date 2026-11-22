भारत में कदम-कदम पर भाषा बदल जाती है. कहीं हिंदी सुनाई देती है, कहीं तमिल, बंगाली, मराठी या कोई दूसरी भाषा. यहां हर इलाके की अपनी बोली, अपनी पहचान है. भारत की यही खासियत रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भी हैरान कर गई. उन्होंने भारतीय सभ्यता की तारीफ करते हुए यहां की भाषाई विविधता को 'सिम्पली अमेजिंग' यानी बेहद अद्भुत बताया.

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सर्बियाई फिल्म निर्देशक एमिर कुस्टुरिका को दिए इंटरव्यू में पुतिन ने एमिर कुस्टुरिका को दिए एक इंटरव्यू में पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई हालिया बातचीत का जिक्र किया. उन्होंने बताया कि भारत की आबादी करीब 150 करोड़ है. इनमें लगभग 60 करोड़ लोग एक प्रमुख भाषा बोलते हैं, जबकि बाकी लोग अपनी-अपनी भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं. पुतिन के मुताबिक, इतनी बड़ी आबादी के बीच भाषाओं की यह विविधता वाकई हैरान करने वाली है.

भारत की सभ्यता की भी तारीफ की

पुतिन ने सिर्फ भारत की भाषाओं की बात नहीं की, बल्कि यहां की प्राचीन सभ्यता का भी जिक्र किया. उन्होंने भारत की सांस्कृतिक विविधता को खास बताया. प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत के दौरान मिली जानकारी ने उन्हें भारत को समझने का एक और नजरिया दिया.

रूस की सभ्यता से की तुलना

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भारत की विविधता का जिक्र करते हुए पुतिन ने रूसी सभ्यता की खासियत भी बताई. उन्होंने कहा कि रूस में अलग-अलग समुदायों और जातीय समूहों को अपने धर्म, परंपराएं, भाषाएं और आध्यात्मिक पहचान बचाए रखने का मौका मिला है.

पुतिन ने कहा कि रूसी सभ्यता ने कभी किसी को अपने अधीन नहीं किया. उनके मुताबिक, अलग-अलग समुदायों को अपनी पहचान के साथ रहने देना ही रूसी सभ्यता की खासियत है.

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