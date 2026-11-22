Shani Gochar 2027: ज्योतिष शास्त्र में शनि की चाल को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. शनि का राशि परिवर्तन केवल एक ग्रह का गोचर नहीं होता, बल्कि इससे कई राशियों की साढ़ेसाती और ढैय्या की स्थिति भी बदल जाती है. साल 2027 में शनि देव दो बार राशि परिवर्तन जैसी स्थिति बनाएंगे. जून में शनि मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे, जबकि अक्टूबर में वक्री होकर दोबारा मीन राशि में लौट आएंगे. इस बदलाव से कुल 7 राशियों के जातकों पर खास प्रभाव देखने को मिल सकता है. किसी को कुछ समय के लिए साढ़ेसाती और ढैय्या से राहत मिलेगी, तो किसी राशि पर नई ढैय्या शुरू होगी.

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2027 में कब-कब बदलेगी शनि की चाल?

वैदिक ज्योतिष के अनुसार शनि एक राशि में करीब ढाई साल तक रहते हैं. इसी वजह से उनका राशि परिवर्तन लंबे समय तक राशियों को प्रभावित करने वाला माना जाता है. साल 2027 में शनि 3 जून को मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे. इसके बाद 9 अगस्त 2027 को वक्री होंगे और 20 अक्टूबर 2027 को वापस मीन राशि में लौट आएंगे.

ऐसे में शनि का मेष राशि में गोचर लगभग साढ़े चार महीने तक रहेगा. इस छोटी अवधि में भी कुछ राशियों की साढ़ेसाती और ढैय्या की स्थिति में बदलाव आएगा.

1. मेष राशि: बढ़ सकती हैं जिम्मेदारियां

मेष राशि के जातकों के लिए शनि का गोचर महत्वपूर्ण रहने वाला है. जून 2027 में शनि आपकी राशि में प्रवेश करेंगे. इससे आप पर साढ़ेसाती का दूसरा चरण शुरू होगा. इस दौरान नौकरी और कारोबार में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. कार्यक्षेत्र में नई भूमिका मिलने के योग बन सकते हैं, लेकिन इसके साथ काम का दबाव भी बढ़ सकता है. आर्थिक मामलों में सोच-समझकर फैसले लेना जरूरी होगा. जल्दबाजी में निवेश करने से बचें.

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2. कुंभ राशि: साढ़ेसाती से मिलेगी अस्थायी राहत

कुंभ राशि के जातकों के लिए जून 2027 राहत लेकर आ सकता है. इस समय शनि के मेष राशि में प्रवेश करते ही आपकी राशि से साढ़ेसाती समाप्त हो जाएगी. लंबे समय से चल रही परेशानियों और कामकाज की बाधाओं से राहत मिलने की उम्मीद रहेगी. नौकरी और आर्थिक स्थिति में सुधार के मौके मिल सकते हैं. हालांकि, यह राहत स्थायी नहीं होगी. अक्टूबर 2027 में शनि के मीन राशि में लौटने के बाद कुंभ राशि पर साढ़ेसाती फिर से शुरू हो जाएगी.

3. मीन राशि: अभी जारी रहेगा साढ़ेसाती का प्रभाव

मीन राशि के जातकों पर शनि की साढ़ेसाती का दूसरा चरण चल रहा है. जून 2027 में शनि के मेष राशि में जाने से आपकी राशि पर इसका तीसरा चरण शुरू हो जाएगा. ऐसे में जिम्मेदारियों से पूरी तरह राहत मिलने की संभावना नहीं है. नौकरी, परिवार और आर्थिक मामलों में संतुलन बनाकर चलना होगा. पुराने अधूरे काम पूरे करने के लिए मेहनत करनी पड़ सकती है. धैर्य और अनुशासन से काम लेना आपके लिए बेहतर रहेगा.

4. सिंह राशि: ढैय्या से कुछ समय के लिए राहत

सिंह राशि के जातकों पर फिलहाल अष्टम शनि का प्रभाव है, जिसे शनि की ढैय्या से जोड़कर देखा जाता है. जून 2027 में शनि के मेष राशि में प्रवेश करने से यह प्रभाव समाप्त हो जाएगा. इससे आर्थिक और पारिवारिक मामलों में राहत मिल सकती है. निवेश और नौकरी से जुड़े मामलों में सकारात्मक बदलाव के अवसर मिल सकते हैं. हालांकि, अक्टूबर में शनि के मीन राशि में लौटने पर अष्टम शनि का प्रभाव फिर शुरू हो जाएगा.

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5. धनु राशि: पारिवारिक परेशानियों से मिल सकती है राहत

धनु राशि के जातकों के लिए भी जून 2027 का गोचर राहत देने वाला हो सकता है. इस समय शनि आपकी राशि से चौथे भाव से निकलकर पांचवें भाव में पहुंचेंगे. इससे कंटक शनि यानी ढैय्या का प्रभाव समाप्त हो जाएगा. घर-परिवार से जुड़ी परेशानियों में कमी आ सकती है. प्रॉपर्टी और वाहन से जुड़े मामलों में भी राहत मिलने की उम्मीद रहेगी. हालांकि, अक्टूबर में शनि के वापस मीन राशि में आने से ढैय्या दोबारा शुरू हो जाएगी.

6. कन्या राशि: शुरू होगी शनि की ढैय्या

कन्या राशि के जातकों के लिए जून 2027 का शनि गोचर कुछ नई चुनौतियां लेकर आ सकता है. शनि के मेष राशि में प्रवेश करते ही आपकी राशि पर अष्टम शनि यानी ढैय्या शुरू होगी. इस दौरान नौकरी और कारोबार में अधिक सतर्क रहने की जरूरत होगी. किसी भी काम में जल्दबाजी करने से बचें. आर्थिक मामलों में बजट बनाकर चलना और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना फायदेमंद रहेगा. अक्टूबर में शनि के वापस मीन राशि में आने से यह ढैय्या समाप्त हो जाएगी.

7. मकर राशि: ढाई महीने नहीं, करीब साढ़े चार महीने का रहेगा प्रभाव

मकर राशि के जातकों पर भी जून 2027 में शनि की ढैय्या शुरू होगी. शनि के मेष राशि में प्रवेश करने पर वह आपकी राशि से चौथे भाव में आ जाएंगे. ज्योतिष में इस स्थिति को कंटक शनि कहा जाता है. इस दौरान घर-परिवार, प्रॉपर्टी और आर्थिक मामलों में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. किसी भी बड़े फैसले से पहले अच्छी तरह विचार करना बेहतर रहेगा. अक्टूबर 2027 में शनि के मीन राशि में लौटने पर यह ढैय्या समाप्त हो जाएगी.

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क्या होती है शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या?

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि की साढ़ेसाती करीब साढ़े सात साल तक चलती है. जब शनि जन्म राशि से बारहवें भाव, फिर उसी राशि और उसके बाद दूसरे भाव में गोचर करते हैं, तब साढ़ेसाती का प्रभाव माना जाता है. इसके तीन चरण होते हैं और प्रत्येक चरण लगभग ढाई साल का होता है.

वहीं, शनि की ढैय्या करीब ढाई साल तक रहती है. जब शनि जन्म राशि से चौथे या आठवें भाव में गोचर करते हैं, तब ढैय्या शुरू होती है. चौथे भाव की स्थिति को कंटक शनि और आठवें भाव की स्थिति को अष्टम शनि कहा जाता है.

ज्योतिष में शनि को कर्म, न्याय, अनुशासन और मेहनत का कारक माना जाता है. इसलिए साढ़ेसाती या ढैय्या को केवल परेशानियों से जोड़कर नहीं देखना चाहिए. इसका प्रभाव व्यक्ति की जन्मकुंडली में शनि की स्थिति और अन्य ग्रहों पर भी निर्भर करता है.



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