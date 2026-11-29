अमेरिका का दक्षिणी कैलिफोर्निया शनिवार शाम 5.0 तीव्रता के भूकंप से कांप उठा. भूकंप के झटके लॉस एंजिल्स में भी महसूस किए गए. धरती कांपने के कारण लोग दुकानों से बाहर निकलकर भागने लगे. लॉस एंजेलिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एक टर्मिनल के अंदर छत की टाइल्स गिर गईं.

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भूकंप के बाद कई बार आफ्टरशॉक भी महसूस किए गए. इस आपदा में अभी किसी की मौत या घायल होने की खबर नहीं है. CNN की रिपोर्ट के मुताबिक, शुरुआती भूकंप के बाद पहले 45 मिनट के भीतर 2.5 से 3.7 तीव्रता के चार आफ्टरशॉक दर्ज किए गए.

भूकंप के झटके इतने तेज थे कि इमारतों के हिलने और पेड़ों के झूलने के कारण लोग दुकानों से बाहर भागने लगे. लॉस एंजिल्स एयरपोर्ट के एक टर्मिनल में इमारत के हिलने से छत की टाइल्स नीचे गिर गईं.

भूकंप के झटके पासाडेना में भी महसूस किए गए. यह भूकंप थैंक्सगिविंग की छुट्टियों वाले हफ्ते के दौरान आया, जब दक्षिणी कैलिफोर्निया में सार्वजनिक गतिविधियां सामान्य से अधिक थीं.

भूकंप के बाद लॉस एंजिल्स अग्निशमन विभाग एक्शन में है. अलग-अलग इलाकों में अग्निशमन केंद्रों से कर्मचारियों को तैनात किया गया है, ताकि बुनियादी ढांचे का निरीक्षण किया जा सके और शहर के विभिन्न हिस्सों में संभावित नुकसान का आकलन किया जा सके.

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लॉस एंजेलिस की मेयर ने भी कहा कि हमारी टीम स्थिति का आकलन कर रही हैं. भूकंप से होने वाले नुकसान पर नजर है. अभी तक बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं है.

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