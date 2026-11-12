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पता चल गया कहां है चीनी महिला जासूस, Nvidia CEO पद से हटाए जा सकते हैं जेनसन हुआंग

Nvidia के CEO जेनसन हुआंग की गर्लफ्रेंड रही चीनी जासूस एलिस हुआंग का पता चल गया है. इस समय एलिस चीन की राजधानी बीजिंग में है. जेनसन के अफेयर के मामले ने कंपनी के नेतृत्व पर संकट खड़ा कर दिया है. ऐसे में बोर्ड ने आपात बैठक बुलाई है.

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जेनसन हुआंग तीन दशक से एनवीडिया को लीड कर रहे हैं. (Photo- AP)
जेनसन हुआंग तीन दशक से एनवीडिया को लीड कर रहे हैं. (Photo- AP)

दुनिया की सबसे बड़ी AI चिप बनाने वाली कंपनी Nvidia के CEO जेनसन हुआंग के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के खुलासे के बाद अब उनकी कुर्सी पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं. इस बीच, इस पूरे विवाद के केंद्र में रही संदिग्ध चीनी जासूस एलिस हुआंग के ठिकाने का भी पता चल गया है.

ब्लूमबर्ग न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक, एनवीडिया स्कैंडल में संदिग्ध चीनी जासूस मानी जा रही एलिस हुआंग अपने देश लौट गई है. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एलिस हुआंग फिलहाल चीन की राजधानी बीजिंग में रह रही है और वहां के सुरक्षा अधिकारियों को इसकी पूरी जानकारी है.

अमरीकी खुफिया अधिकारियों ने एलिस हुआंग की पहचान एक संदिग्ध चीनी खुफिया एजेंट के रूप में की है.

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शादीशुदा सहकर्मी से भी अफेयर का खुलासा

एलिस हुआंग का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि 'द न्यूयॉर्क टाइम्स' की एक रिपोर्ट ने नया बवंडर खड़ा कर दिया है. एनवीडिया के पांच पूर्व कर्मचारियों ने अखबार को बताया कि जेनसन हुआंग का कंपनी की ही एक शादीशुदा सीनियर अधिकारी किम्बर्ली पॉवेल के साथ भी अफेयर रहा है. पॉवेल कंपनी में हेल्थकेयर विभाग की उपाध्यक्ष हैं और सीधे तौर पर हुआंग को रिपोर्ट करती हैं.

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मार्च 2026 में सैन जोस के एक होटल में एनवीडिया के वार्षिक GTC सम्मेलन के दौरान दो पूर्व कर्मचारियों ने हुआंग और पॉवेल को बेहद करीब देखा था. वहां मौजूद एक व्यक्ति ने इसका वीडियो भी बना लिया था, जिस पर हुआंग की सुरक्षा टीम ने दखल दिया था. हालांकि, अखबार ने बताया है कि उसने ये वीडियो स्वतंत्र रूप से नहीं देखा है.

हटाए जा सकते हैं हुआंग? बोर्ड की आपात बैठक

एनवीडिया के निदेशक मंडल (बोर्ड) ने बुधवार (भारत का गुरुवार) को एक अहम बैठक बुलाई है. इस बैठक में ये तय किया जाएगा कि जेनसन हुआंग को सीईओ पद से हटाया जाए या नहीं. हालांकि, रविवार को बोर्ड ने एक बयान जारी कर कहा था, 'बोर्ड को जेनसन पर पूरा भरोसा है.' लेकिन नए खुलासों के बाद स्थिति बदल गई है.

बोर्ड ने विदेशी खुफिया एजेंसी के संभावित दखल की जांच के लिए पहले ही लॉ फर्म 'वाचटेल, लिपटन, रोसेन एंड काट्ज़' को नियुक्त कर दिया है.

कंपनी के शेयरों में भारी गिरावट

जेनसन हुआंग के अफेयर्स का सीधा असर शेयर बाजार पर पड़ा है. आफ्टर-आवर्स ट्रेडिंग में एनवीडिया के शेयर लगभग 8 प्रतिशत तक गिर गए हैं और इस हफ्ते कंपनी के बाजार मूल्य में करीब 600 अरब डॉलर की भारी कमी आई है. विशेषज्ञों का मानना है कि अगर करीब 4 ट्रिलियन डॉलर की इस दिग्गज कंपनी से जेनसन हुआंग को बाहर का रास्ता दिखाया जाता है, तो एनवीडिया के सामने नेतृत्व का बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा.

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यह भी पढ़ें: 'जेनसन को नहीं पता था वो जासूस थी, वो सम्मानित व्यक्ति हैं...', NVIDIA CEO से बातचीत के बाद बोले ट्रंप

तीन दशकों से ज्यादा समय तक कंपनी को इस मुकाम तक पहुंचाने वाले हुआंग का फिलहाल कोई उत्तराधिकारी भी नजर नहीं आ रहा है.

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