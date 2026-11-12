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तेहरान पर हमला किया तो यूरोप में भी नहीं बचेंगे अमेरिकी ठिकाने! ईरान की चेतावनी

अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच ईरान ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका कोई नया हमला करता है तो उसका जवाब कड़ा जवाब दिया जाएगा. ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के महासचिव मोहसेन रेज़ाई ने कहा कि ईरान अमेरिका के दूर-दराज के ठिकानों को भी निशाना बना सकता है.

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मोहसेन रेज़ाई ने बुधवार को कहा कि तेहरान अपनी जवाबी कार्रवाई को सिर्फ ईरान के करीब मौजूद अमेरिकी ठिकानों तक ही सीमित नहीं रखेगा. (Photo: Reuters)
मोहसेन रेज़ाई ने बुधवार को कहा कि तेहरान अपनी जवाबी कार्रवाई को सिर्फ ईरान के करीब मौजूद अमेरिकी ठिकानों तक ही सीमित नहीं रखेगा. (Photo: Reuters)

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब भी बना हुआ है. ईरान ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी भी दे दी है. ईरान का कहना है कि अगर अमेरिका कोई भी नया हमला करता है तो ईरान उसका कड़ाई से जवाब होगा. ईरान ने यह भी कहा है कि उसका जवाब मध्य पूर्व से कहीं आगे जा सकता है. 

ईरान ने साफ कह दिया है कि अगर यूरोप या दूसरे दूर-दराज के इलाकों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल ईरान पर हमला करने के लिए हुआ तो उन्हें भी निशाना बनाया जा सकता है. ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के महासचिव मोहसेन रेज़ाई ने बुधवार को कहा कि तेहरान अपनी जवाबी कार्रवाई को सिर्फ ईरान के करीब मौजूद अमेरिकी ठिकानों तक ही सीमित नहीं रखेगा.

अमेरिका के दूर-दराज के इलाकों को नहीं छोड़ेंगे

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रेजाई ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि अगर अमेरिकी विमान ईरान पर बमबारी करने के लिए किसी अमेरिकी सैन्य अड्डे से उड़ान भरते हैं फिर चाहे वह यूरोपीय देश हों या कोई दूर-दराज के इलाके, ईरान उन अड्डों पर भी हमला करेगा. ईरान ने अपनी जवाबी कार्रवाई का दायरा बढ़ाने की धमकी दे दी है. 

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मोहसेन रेज़ाई ने कहा है कि अगर अमेरिका हमला करता है तो ईरान अमेरिका के उन दूर-दराज वाले सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने से पीछे नहीं हटेगा जिनपर अभी तक उसने हमला नहीं किया है. इंटरव्यू के दौरान रेजाई ने कहा, 'हम उन द्वीपों पर भी हमला कर सकते हैं, जिसके बारे में उन्हें लगता है कि वह हमारी मिसाइलों की पहुंच से बाहर हैं.'

यह भी पढ़ें: ईरान ने दिखाई अपनी नई अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी, सुरंगों में तैनात हैं बैलिस्टिक और एंटी-शिप मिसाइलें

गौरतलब है, यह संघर्ष 28 फरवरी को शुरू हुआ था. जब अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमले किए थे. इस हमले के जवाब में ईरान ने उन देशों में मिसाइल और ड्रोन से हमले किए जहां अमेरिकी सेना के ठिकाने मौजूद थे. लेबनान, यमन और ईराक में ईरान समर्थित चरमपंथी गुटों के भी शामिल होने से यह टकराव पूरे मिडल ईस्ट में फैल गया. 

अमेरिका के साथ नहीं हो रही बात

कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता वाली राजनयिक कोशिशों के बावजूद, रेज़ाई ने कहा कि ईरान अभी वाशिंगटन के साथ सीधे तौर पर कोई बातचीत नहीं कर रहा है. उन्होंने कहा, 'मैं यह साफ कहता हूं कि इस समय हम अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं. फिलहाल अमेरिका और हमारे बीच कोई बातचीत नहीं चल रही है.' उन्होंने कतर में बातचीत होने के दावों को भी खारिज किया है. 

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